Стала известна позиция Месси по поводу продолжения карьеры в Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял важное решение о своем будущем.
35-летний футболист отверг возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.
Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры аргентинца – продление контракта с «ПСЖ».
- Месси может в июне стать свободным агентом.
- В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.
- Форварда приглашают в МЛС, а также зовут вернуться в «Барселону».
Безумие в Аргентине: Месси приехал в сборную и оказался окружен фанатами возле ресторана
Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»
Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Хвича и Холанд поднялись выше
Источник: Sport.es