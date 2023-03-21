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    Стала известна позиция Месси по поводу продолжения карьеры в Саудовской Аравии

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял важное решение о своем будущем.

    35-летний футболист отверг возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.

    Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры аргентинца – продление контракта с «ПСЖ».

    • Месси может в июне стать свободным агентом.
    • В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.
    • Форварда приглашают в МЛС, а также зовут вернуться в «Барселону».

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    Источник: Sport.es

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