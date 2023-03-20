Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ждем его уже сейчас»: футболист «Барселоны» – о возвращении Месси

    Вице-капитан «Барселоны» Серхи Роберто высказался о том, что Лионель Месси может вернуться в клуб.

    «Мы примем его с распростертыми объятиями. Разве можно не хотеть возвращения Месси?

    Не нужно говорить об этом слишком много. Решения примут президент, тренер и другие люди. Но если речь об игроках, то мы ждем его уже сейчас.

    Свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Месси? Думаю, это связано с вылетом из Лиги чемпионов.

    Очень плохо, что к игроку такого уровня так относятся. Если он вернется, здесь к нему будут относиться значительно лучше», – заявил Роберто.

    • 35-летний Месси может в июне стать свободным агентом.
    • В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.
    • Форвард перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, а до этого всю карьеру выступал за «Барселону».

    Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»

    Новости по теме
    Месси может стать владельцем клуба МЛС, если перейдeт в «Интер Майами» 1
    Боссы «ПСЖ» изменили мнение по поводу будущего Месси 3
    Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ» 1
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11