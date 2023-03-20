«Ждем его уже сейчас»: футболист «Барселоны» – о возвращении Месси

Вице-капитан «Барселоны» Серхи Роберто высказался о том, что Лионель Месси может вернуться в клуб.

«Мы примем его с распростертыми объятиями. Разве можно не хотеть возвращения Месси?

Не нужно говорить об этом слишком много. Решения примут президент, тренер и другие люди. Но если речь об игроках, то мы ждем его уже сейчас.

Свист болельщиков «ПСЖ» в адрес Месси? Думаю, это связано с вылетом из Лиги чемпионов.

Очень плохо, что к игроку такого уровня так относятся. Если он вернется, здесь к нему будут относиться значительно лучше», – заявил Роберто.

35-летний Месси может в июне стать свободным агентом.

В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.

Форвард перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, а до этого всю карьеру выступал за «Барселону».

Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»