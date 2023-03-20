Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси может стать владельцем клуба МЛС, если перейдeт в «Интер Майами»

Месси может стать владельцем клуба МЛС, если перейдeт в «Интер Майами»

20 марта 2023, 12:58
1

Стало известно, что предложат Лионелю Месси в случае его переезда в МЛС.

Подписать 35-летнего футболиста хочет «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

Если аргентинец примет предложение, то в будущем может стать владельцем нового клуба – североамериканская лига готова дать ему соответствующую франшизу.

Футбольный агент Жером Мири, специализирующийся на оформлении переходов игроков из Европы в МЛС, оценивает шансы на сделку в 10-20 процентов.

  • Месси может в июне стать свободным агентом.
  • В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.
  • Сообщалось, что приоритет форварда – возвращение в «Барселону».

Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Источник: 90min
США. МЛС Франция. Лига 1 ПСЖ Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1679309931
Месси уже не топ, да и Барселона может ставить рекорды только в Ла Лиге. Переход Месси в Барселону - шаг в никуда. Бавария разваливает Барселону, хоть с Месси, хоть без Месси, на раз-два.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
30 августа
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Глушаков ответил на предложение обменять футболку Месси на квартиру в центре Москвы
23 августа
8
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
ВидеоМесси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
ВидеоМесси накричал на судью
16 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+