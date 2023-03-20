Месси может стать владельцем клуба МЛС, если перейдeт в «Интер Майами»

Стало известно, что предложат Лионелю Месси в случае его переезда в МЛС.

Подписать 35-летнего футболиста хочет «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

Если аргентинец примет предложение, то в будущем может стать владельцем нового клуба – североамериканская лига готова дать ему соответствующую франшизу.

Футбольный агент Жером Мири, специализирующийся на оформлении переходов игроков из Европы в МЛС, оценивает шансы на сделку в 10-20 процентов.

Месси может в июне стать свободным агентом.

В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.

Сообщалось, что приоритет форварда – возвращение в «Барселону».

Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»