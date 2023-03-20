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    Месси может стать владельцем клуба МЛС, если перейдeт в «Интер Майами»

    Стало известно, что предложат Лионелю Месси в случае его переезда в МЛС.

    Подписать 35-летнего футболиста хочет «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

    Если аргентинец примет предложение, то в будущем может стать владельцем нового клуба – североамериканская лига готова дать ему соответствующую франшизу.

    Футбольный агент Жером Мири, специализирующийся на оформлении переходов игроков из Европы в МЛС, оценивает шансы на сделку в 10-20 процентов.

    • Месси может в июне стать свободным агентом.
    • В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах.
    • Сообщалось, что приоритет форварда – возвращение в «Барселону».

    Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»

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    Источник: 90min

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +954

      Таврида 35 минут назад

      Месси уже не топ, да и Барселона может ставить рекорды только в Ла Лиге. Переход Месси в Барселону - шаг в никуда. Бавария разваливает Барселону, хоть с Месси, хоть без Месси, на раз-два.

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