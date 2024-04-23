Месси и Холанд проиграли в споре за звание спортсмена года по версии Laureus

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смогли завоевать звание лучшего спортсмена года по версии Laureus.
Они входили в число номинантов, но жюри отдало главный приз сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Он выиграл эту награду в 5-й раз.
- В число номинантов также входили гонщик «Формулы 1» Макс Ферстаппен, легкоатлеты Ноа Лайлс и Арман Дюплантис.
- Награда Laureus лучшему спортсмену года вручается с 2000 года.
- Месси выигрывал этот приз в 2020 и 2023 годах. Больше это не удавалось никому из футболистов.