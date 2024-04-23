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    • Месси и Холанд проиграли в споре за звание спортсмена года по версии Laureus

    Месси и Холанд проиграли в споре за звание спортсмена года по версии Laureus

    Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смогли завоевать звание лучшего спортсмена года по версии Laureus.

    Они входили в число номинантов, но жюри отдало главный приз сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Он выиграл эту награду в 5-й раз.

    • В число номинантов также входили гонщик «Формулы 1» Макс Ферстаппен, легкоатлеты Ноа Лайлс и Арман Дюплантис.
    • Награда Laureus лучшему спортсмену года вручается с 2000 года.
    • Месси выигрывал этот приз в 2020 и 2023 годах. Больше это не удавалось никому из футболистов.

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    Источник: официальный сайт премии Laureus

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