Месси и Холанд проиграли в споре за звание спортсмена года по версии Laureus

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смогли завоевать звание лучшего спортсмена года по версии Laureus.

Они входили в число номинантов, но жюри отдало главный приз сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Он выиграл эту награду в 5-й раз.