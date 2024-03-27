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    Месси назвал условия для завершения карьеры

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что завершит карьеру тогда, когда почувствует, что больше не получает удовольствия от игры и не помогает товарищам по команде.

    «Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать соревноваться, потому что я люблю и умею это делать.

    Я еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сейчас я стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем. Пока ничего не ясно, я надеюсь, что буду продолжать играть еще какое-то время, мне это нравится. Когда придет время, я обязательно найду то, что меня наполняет, свою новую роль.

    На спортивном уровне мне посчастливилось осуществить все свои мечты, и я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что бог дал мне, а это очень много», – сказал Месси.

    • 36-летний аргентинец выступает в «Интер Майами» с лета 2023 года.
    • Он также продолжает играть за сборную Аргентины.

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    Источник: As

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