Месси назвал условия для завершения карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что завершит карьеру тогда, когда почувствует, что больше не получает удовольствия от игры и не помогает товарищам по команде.

«Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать соревноваться, потому что я люблю и умею это делать.

Я еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сейчас я стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем. Пока ничего не ясно, я надеюсь, что буду продолжать играть еще какое-то время, мне это нравится. Когда придет время, я обязательно найду то, что меня наполняет, свою новую роль.

На спортивном уровне мне посчастливилось осуществить все свои мечты, и я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что бог дал мне, а это очень много», – сказал Месси.