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    Месси определился с приоритетным местом продолжения карьеры

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет сменить команду летом.

    Его приоритет – возвращение в «Барселону». Он скучает по Испании и старается как можно чаще туда летать.

    У «Барсы» есть желание вернуть аргентинца, однако финансовые проблемы могут помешать клубу.

    • Месси может летом стать свободным агентом.
    • В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 31 матче.
    • Форвард перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, а до этого всю карьеру выступал за «Барселону».

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67565

      portero 1 час назад

      К арабам за баблом, не надо парить мозги про другие клубы....

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      Рейтинг: +1221

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Нападающий Барселоны Месси!!!! Поцталом от бомбардирских редакторов. Гыгыгы

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