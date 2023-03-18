Месси определился с приоритетным местом продолжения карьеры

К арабам за баблом, не надо парить мозги про другие клубы....
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет сменить команду летом.
Его приоритет – возвращение в «Барселону». Он скучает по Испании и старается как можно чаще туда летать.
У «Барсы» есть желание вернуть аргентинца, однако финансовые проблемы могут помешать клубу.
- Месси может летом стать свободным агентом.
- В этом сезоне он забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 31 матче.
- Форвард перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года, а до этого всю карьеру выступал за «Барселону».