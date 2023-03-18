Месси определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет сменить команду летом.

Его приоритет – возвращение в «Барселону». Он скучает по Испании и старается как можно чаще туда летать.

У «Барсы» есть желание вернуть аргентинца, однако финансовые проблемы могут помешать клубу.