Инфантино осудил дискриминационные скандирования на финале Лиги наций КОНКАКАФ

Президент ФИФА Джанни Инфантино осудил гомофобные кричалки на матче США – Мексика (2:0) в финале Лиги наций КОНКАКАФ.

«Я был крайне разочарован дискриминационными кричалками, звучавшими во время финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики, которые совместно примут ЧМ-2026. Эти кричалки привели к тому, что матч пришлось несколько раз прервать в соответствии с протоколом ФИФА.

Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. Прошу представителей власти добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свои действия», – заявил Инфантино.