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    • Инфантино осудил дискриминационные скандирования на финале Лиги наций КОНКАКАФ

    Инфантино осудил дискриминационные скандирования на финале Лиги наций КОНКАКАФ

    Президент ФИФА Джанни Инфантино осудил гомофобные кричалки на матче США – Мексика (2:0) в финале Лиги наций КОНКАКАФ.

    «Я был крайне разочарован дискриминационными кричалками, звучавшими во время финала Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики, которые совместно примут ЧМ-2026. Эти кричалки привели к тому, что матч пришлось несколько раз прервать в соответствии с протоколом ФИФА.

    Дискриминации любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. Прошу представителей власти добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свои действия», – заявил Инфантино.

    • Арбитру дважды пришлось останавливать матч из-за гомофобных кричалок болельщиков сборной Мексики в адрес вратаря Мэтта Тернера.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1711452608
    Пиндосов назвали теми, кто они и есть? Радоваться должны, ведь они эту гомосятину по миру распространяют...(((
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    fakeid
    1711453662
    п*доры они все! (х/ф "брат")
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