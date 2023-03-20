Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Хвича и Холанд поднялись выше

Что же должно произойти, чтобы леприкону перестали пихать очередной левый ЗМ. Вылет в 1/8 ЛЧ, позор с Ренном, свои же болельщики освистывают - все равно первый в рейтинге, хотя есть просто бомбезный Холанд, например
Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Вторым стал Эрлинг Хoланд («Манчестер Сити» / Норвегия), обошедший Килиана Мбаппе («ПСЖ» / Франция).
Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», занимает шестое место в рейтинге. Месяцем ранее он был седьмым.
9. Каземиро
10. Букайо Сака
Фото: Global Look Press
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