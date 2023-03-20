Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Хвича и Холанд поднялись выше

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Вторым стал Эрлинг Хoланд («Манчестер Сити» / Норвегия), обошедший Килиана Мбаппе («ПСЖ» / Франция).

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», занимает шестое место в рейтинге. Месяцем ранее он был седьмым.

1. Лионель Месси

2. Эрлинг Холанд

3. Килиан Мбаппе

4. Виктор Осимхен

5. Винисиус Жуниор

6. Хвича Кварацхелия

7. Маркус Рэшфорд

8. Роберт Левандовски

9. Каземиро

10. Букайо Сака

Фото: Global Look Press