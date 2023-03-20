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    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси все еще первый, Хвича и Холанд поднялись выше

    Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

    Первым в списке остается нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

    Вторым стал Эрлинг Хoланд («Манчестер Сити» / Норвегия), обошедший Килиана Мбаппе («ПСЖ» / Франция).

    Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», занимает шестое место в рейтинге. Месяцем ранее он был седьмым.

    1. Лионель Месси

    2. Эрлинг Холанд

    3. Килиан Мбаппе

    4. Виктор Осимхен

    5. Винисиус Жуниор

    6. Хвича Кварацхелия

    7. Маркус Рэшфорд

    8. Роберт Левандовски

    9. Каземиро

    10. Букайо Сака

    Фото: Global Look Press

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    Источник: Goal

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    20.03.2023 22:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +689

      Октавиус 38 минут назад

      Что же должно произойти, чтобы леприкону перестали пихать очередной левый ЗМ. Вылет в 1/8 ЛЧ, позор с Ренном, свои же болельщики освистывают - все равно первый в рейтинге, хотя есть просто бомбезный Холанд, например

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      ...
      Рейтинг: +2331

      Maxi_7 > Октавиус 16 минут назад

      Да всё уже решено. Как и в 2019м, когда Ван Дейк был лучшим защитником в мире, когда его не обыгрывали 1 в 1 ни разу в тот год, когда он собственноручно выбил мелкого из ЛЧ...
      Так и тут - забей Холланд даже 150 000 мячей в финале ЛЧ, это ничего не изменит... дадут ему очередной приз лучшего бомбардира, как Лёве - на от***ись, а ребетёночку с инфантильной улыбкой дадут главную игрушку лишь бы не ныл...

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