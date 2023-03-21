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    Карпин: «Состав «Ростова» по силе разве на место в тройке? Задача – не попасть в стыки»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о перспективах команды в РПЛ.

    «Задача – это то, что надо выполнить. Цель – это то, к чему надо стремиться. Задача – не попасть в стыки. Она как стояла, так и стоит. Думаю, задачу эту мы уже выполнили.

    А теперь есть цель – выигрывать каждый матч и оказаться как можно выше. Если вдруг окажемся в тройке – замечательно. Окажемся вторыми – вообще чудеса. Будем в пятeрке – ну, тоже хорошо.

    Сказать, что все от пятeрки будут счастливы, нельзя. Но, опять же, все будут счастливы, если мы финишируем в тройке. Но какое третье место? Какое второе место? Со всеми нашими ростовскими проблемами...

    У кого ещe нет иностранцев? В «Спартаке» иностранцы есть, аэропорт есть, болельщики полсезона ходили.

    Я всех футболистов «Ростова» люблю и ценю, они прекрасные и самые лучшие. Но если объективно говорить, то состав по силе разве на место в тройке?

    Поэтому говорить «мы обязаны быть в тройке» – это бред», – сказал Карпин.

    • «Ростов» набрал 41 очко в 20 турах РПЛ.
    • На выходных команда обошла «Спартак» и поднялась на 2-е место в чемпионате.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7966

      Беспонтий 9 минут назад

      ситуативный меморандум
      не несущий последствий ни в будущем ни в настоящем
      является планомерной профанацией преследующей далеко не самые высокие цели
      -------------------------------------------
      кАроче обманул запутал
      попутно и соломки подстелил
      и не понятно то ли бес попутал
      то ли Господь благословил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18284

      DVOK68 38 минут назад

      Что место в тройке даёт клубу?Правильно-ничего.Второе место даёт то же самое.
      Цель это выигрыш турнира,первое место либо кубок страны-остальное всё от лукавого.
      Ну и ещё одна цель несомненно,не вылететь с вышки)

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      Рейтинг: +6161

      Enter2006 > DVOK68 28 минут назад

      В РПЛ первое место давно зарезервировано Миллером.

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