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  • Карпин: «Состав «Ростова» по силе разве на место в тройке? Задача – не попасть в стыки»

Карпин: «Состав «Ростова» по силе разве на место в тройке? Задача – не попасть в стыки»

21 марта 2023, 15:32
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о перспективах команды в РПЛ.

«Задача – это то, что надо выполнить. Цель – это то, к чему надо стремиться. Задача – не попасть в стыки. Она как стояла, так и стоит. Думаю, задачу эту мы уже выполнили.

А теперь есть цель – выигрывать каждый матч и оказаться как можно выше. Если вдруг окажемся в тройке – замечательно. Окажемся вторыми – вообще чудеса. Будем в пятeрке – ну, тоже хорошо.

Сказать, что все от пятeрки будут счастливы, нельзя. Но, опять же, все будут счастливы, если мы финишируем в тройке. Но какое третье место? Какое второе место? Со всеми нашими ростовскими проблемами...

У кого ещe нет иностранцев? В «Спартаке» иностранцы есть, аэропорт есть, болельщики полсезона ходили.

Я всех футболистов «Ростова» люблю и ценю, они прекрасные и самые лучшие. Но если объективно говорить, то состав по силе разве на место в тройке?

Поэтому говорить «мы обязаны быть в тройке» – это бред», – сказал Карпин.

  • «Ростов» набрал 41 очко в 20 турах РПЛ.
  • На выходных команда обошла «Спартак» и поднялась на 2-е место в чемпионате.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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DVOK68
1679406042
Что место в тройке даёт клубу?Правильно-ничего.Второе место даёт то же самое. Цель это выигрыш турнира,первое место либо кубок страны-остальное всё от лукавого. Ну и ещё одна цель несомненно,не вылететь с вышки)
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Беспонтий
1679407804
ситуативный меморандум не несущий последствий ни в будущем ни в настоящем является планомерной профанацией преследующей далеко не самые высокие цели ------------------------------------------- кАроче обманул запутал попутно и соломки подстелил и не понятно то ли бес попутал то ли Господь благословил
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Вомбат
1679413625
Состав да, но количество левых пенальти как раз на место в тройке.
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Из Твери Леха
1679418322
Это означает, что Ростов сольет концовку.
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