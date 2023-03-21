Карпин научил Пиняева работать на тренажере: «Вы вообще мастер»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин научил нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева работать с тренажером на трицепс.
«В тренажерке был когда-нибудь вообще?», – сказал тренер Пиняеву, увидев то, как 18-летний игрок выполнял упражнение на трицепс
«Я такое не делал еще», – ответил форвард «Локомотива».
После этого Карпин показал футболисту, как надо выполнять упражнение. «Вы вообще мастер», – сказал Пиняев.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.
Источник: телеграм-канал сборной России