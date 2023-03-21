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    Карпин научил Пиняева работать на тренажере: «Вы вообще мастер»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин научил нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева работать с тренажером на трицепс.

    «В тренажерке был когда-нибудь вообще?», – сказал тренер Пиняеву, увидев то, как 18-летний игрок выполнял упражнение на трицепс

    «Я такое не делал еще», – ответил форвард «Локомотива».

    После этого Карпин показал футболисту, как надо выполнять упражнение. «Вы вообще мастер», – сказал Пиняев.

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +963

      Таврида 2 часа назад

      Карпин сам лох, надо руки внизу разводить, бгг

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