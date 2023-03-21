Карпин не согласен с Дзюбой, что депрессии не существует

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что депрессии не существует.

– Артем Дзюба выдвинул научную гипотезу, что депрессии не существует. Согласны с ним?

– Нет, не согласен. По-моему, уже даже доказано, что такая проблема существует. Смысла нет это обсуждать, это данность. Да, есть такая болезнь. Раньше такой болезни не было, или не знали, что она существует?

– Не определяли ее как болезнь.

– Ну были же люди 10 веков назад, которые заканчивали жизнь самоубийством? Были же? Естественно. Отчего? Возможно, те люди были в депрессии, просто такого слова не было. Но то, что она была – видимо, была.