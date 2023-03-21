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    Карпин не согласен с Дзюбой, что депрессии не существует

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что депрессии не существует.

    Артем Дзюба выдвинул научную гипотезу, что депрессии не существует. Согласны с ним?

    – Нет, не согласен. По-моему, уже даже доказано, что такая проблема существует. Смысла нет это обсуждать, это данность. Да, есть такая болезнь. Раньше такой болезни не было, или не знали, что она существует?

    – Не определяли ее как болезнь.

    – Ну были же люди 10 веков назад, которые заканчивали жизнь самоубийством? Были же? Естественно. Отчего? Возможно, те люди были в депрессии, просто такого слова не было. Но то, что она была – видимо, была.

    • Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России на мартовский сбор.
    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19189

      Cleaner 1 час назад

      У Валериной сборной - ДЕПРЕССИЯ! С самого первого дня назначения Карпина главным тренером сборной...

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      Рейтинг: +21575

      Persona_non_Grata 1 час назад

      У Дзюбы нет депрессий - он просто умеет снимать напряжение !)))

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      Рейтинг: +383

      eugen-han 1 час назад

      Депрессия - это по сути уныние, что есть грех(болезнь) в состоянии души. По этому Дзюба и придумывает, что такой проблемы якобы нет, потому что появится за не всегда уместным позитивом и как бы не унывает.

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      Рейтинг: +6159

      Enter2006 1 час назад

      Дзюбу со всей его семьёй на пару-тройку лет переселить в глубинку без накопленных денег, на завод с з/п 25тыс руб в мес. и с ЖКХ в 4-5тыс руб в мес. И когда детей кормить будет нечем - научную гипотезу, что депрессии не существует, придётся отменить.

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      Рейтинг: +5535

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Конечно нге существует, пойду поплачу...

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