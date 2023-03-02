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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба считает, что депрессии не существует: «Все это от безделья»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба порассуждал о психологических проблемах у людей.

    – Ты говорил, что обращался к психологу.

    – Мне было очень больно временами.

    – Это можно было назвать депрессией?

    – Терпеть не могу такое слово. Я искренне не понимаю, что такое депрессия. Искренне не понимаю.

    Наши родители работали на работах, у них было двое-трое детей, все успевали. У них просто не было времени на депрессии.

    Я не признаю это слово. Это все кто-то придумал. Может, мне скажут, что это научно доказано. Но депрессия у тебя от безделья. От того, что ты нихрена...

    Это оправдание, чтобы пожалеть себя. Да, мне тоже было плохо, ночью можешь себя пожалеть. Поплакать можно, в этом нет ничего такого страшного. Поплакал, прорыдался, а наутро закусился и пошел.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    02.03.2023 12:23
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