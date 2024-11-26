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  • Президент «Сабаха» обсуждал с Мусаевым кандидатуру Березуцкого

Президент «Сабаха» обсуждал с Мусаевым кандидатуру Березуцкого

26 ноября 2024, 15:50

Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов рассказал про общение с Мурадом Мусаевым по поводу Василия Березуцкого.

  • Экс-защитник сборной России назначен на пост главного тренера.
  • Это его первый самостоятельный опыт.
  • С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.
  • «Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана.

– Ранее [с 2021 по 2024 год] «Сабах» тренировал Мурад Мусаев. Советовались ли вы с ним по кандидатуре Березуцкого?

– У нас с Мурадом Олеговичем хорошие дружеские отношения, и недавно мы встречались в Москве. Обсуждали разные темы, включая футбольные.

Положительный отзыв о Василии он давал в бытность своей работы в «Сабахе», поскольку они тогда вместе проходили обучение на тренерскую профессиональную лицензию.

– Получается, что «Сабах» устраивает российская школа тренеров?

– Мы открыты для специалистов из любой футбольной школы. Главное для нас – это профессионализм, подход к делу и соответствие нашим целям и идеям.

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Источник: «Матч ТВ»
Азербайджан. Премьер-лига Краснодар Сабах Мусаев Мурад Березуцкий Василий
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