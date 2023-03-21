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    Карпин рассказал, есть ли в российском футболе договорные матчи

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о договорных матчах в российском футболе.

    «Сейчас я думаю, их нет. Я не знаю, но думаю – хотя доказательств нет – что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, я думаю, их нет. Не слышу даже про них.

    Слухами земля полнится. Раньше это бывало. Сейчас – нет. Если и было, то давно. В последнее время я не слышал, не слышу про это», – сказал Карпин.

    • В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
    • Игра в Тегеране состоится 23 марта, в Санкт-Петербурге – 26 марта.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12666

      R_a_i_n 1 час назад

      В любом виде спорта и в любой стране были, есть и будут договорняки ! Там где деньги большие, там и коррупция!

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      Рейтинг: +383

      eugen-han 2 часа назад

      Не лучший ответ, скажем так. Так как якобы было десять лет назад, будет также через десять лет, что сейчас. Настоящее по отношению к будущему - это всегда прошлое. То есть попытка сиюминутного оправдания, бросает тень на прошлое, которое оказывается, что бездоказательно, но тогда зачем вообще высказывать какие-то либо намёки.

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      Рейтинг: +610

      эд100 2 часа назад

      чёт Валера затроил..., "сейчас-раньше" и по кругу, как про раков, что по 3 и по 5..., прям разволновали парня

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      Рейтинг: +3986

      Ziklop > эд100 2 часа назад

      неприятная тема, знаком с ней лично, вероятно.

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