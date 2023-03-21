Карпин рассказал, есть ли в российском футболе договорные матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о договорных матчах в российском футболе.

«Сейчас я думаю, их нет. Я не знаю, но думаю – хотя доказательств нет – что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, я думаю, их нет. Не слышу даже про них.

Слухами земля полнится. Раньше это бывало. Сейчас – нет. Если и было, то давно. В последнее время я не слышал, не слышу про это», – сказал Карпин.