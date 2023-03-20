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    Канчельскис ответил на оскорбления Губерниева за слова о цензуре в пользу «Зенита» на «Матч ТВ»

    Экс-нападающий «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

    • Канчельскис заявил, что Губерниев просил его не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ».
    • Губерниев в ответ назвал Канчельскиса вруном и фриком.

    «Мне смешно слышать, что я выдумываю какие-то истории. Если было, значит, было. Я же не буду сочинять. Мне интересно выдумывать какие-то истории? Я же не сказочник Андерсен.

    Пускай так считает. Просто сами говорят, а потом даже не помнят, что говорили. Мне неинтересно рассказывать и выдумывать истории. Я же не говорю, что мне запрещали критиковать ЦСКА и «Динамо», потому что такого не было.

    Странные люди, конечно. Я этому удивляюсь. Прошло уже столько времени. Мне неинтересно, что он там рассказывает. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.03.2023 15:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2483

      шахта Заполярная 7 часов назад

      Два дебила - это сила. Один другова стоит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18018

      paracetamol > шахта Заполярная 6 часов назад

      Это точно! Без дэнэг остались...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6157

      Enter2006 7 часов назад

      Губе от его деменции таблетки не спасут. Остался лишь истеричный метод общения и ржача, и язык как швейная машинка. Пора ему в шуты записываться или в стенд ап идти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Koni_Best_1 7 часов назад

      Губер вообще молчал бы и комментировал свой биатлон, куда лезет непонятно

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1305

      Suvorov51 7 часов назад

      Ну а что тут говорить, Губа и не скрывает, что помойка ПРОМКВАСОВСКАЯ его кормит и говорить что питерская помойка-это кал,он не может, да он многово не может, а вотвознести до небес БОМ..жарню это в его силах, хотя все в нашей стране знают что Губа использованные гондон( презерватив)

      3
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      Рейтинг: +3252

      fakeid > Suvorov51 6 часов назад

      промквас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3986

      Ziklop > fakeid 4 часа назад

      "ворувус15" шлюха однозночно, только маленькая шлюха себя так ведёт!

      0
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      Рейтинг: +382

      eugen-han 8 часов назад

      Почему-то здесь больше верится Канчельскису, нежели Губерниеву, которому доверять западло.

      2
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