Канчельскис ответил на оскорбления Губерниева за слова о цензуре в пользу «Зенита» на «Матч ТВ»

Экс-нападающий «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

Канчельскис заявил, что Губерниев просил его не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ».

Губерниев в ответ назвал Канчельскиса вруном и фриком.

«Мне смешно слышать, что я выдумываю какие-то истории. Если было, значит, было. Я же не буду сочинять. Мне интересно выдумывать какие-то истории? Я же не сказочник Андерсен.

Пускай так считает. Просто сами говорят, а потом даже не помнят, что говорили. Мне неинтересно рассказывать и выдумывать истории. Я же не говорю, что мне запрещали критиковать ЦСКА и «Динамо», потому что такого не было.

Странные люди, конечно. Я этому удивляюсь. Прошло уже столько времени. Мне неинтересно, что он там рассказывает. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», – сказал Канчельскис.