«Подумал, что был щелчок»: Дивеев рассказал о характере своей травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев предположил, какую травму он получил в матче с «Зенитом» (1:0).

Футболист вынужденно покинул поле на 34-й минуте.

В этом сезоне 23-летний Дивеев поучаствовал только в 14 играх во всех турнирах.

«Пока не знаю, что со мной – завтра [в понедельник] будет МРТ.

Что случилось? Было единоборство с Кассьеррой – я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли...

Подумал, что был щелчок. Но честно – не помню. Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», – рассказал Дивеев.