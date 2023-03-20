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    «Подумал, что был щелчок»: Дивеев рассказал о характере своей травмы

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев предположил, какую травму он получил в матче с «Зенитом» (1:0).

    • Футболист вынужденно покинул поле на 34-й минуте.
    • В этом сезоне 23-летний Дивеев поучаствовал только в 14 играх во всех турнирах.

    «Пока не знаю, что со мной – завтра [в понедельник] будет МРТ.

    Что случилось? Было единоборство с Кассьеррой – я врезался в него. У меня ушиб тазобедренного сустава, что ли...

    Подумал, что был щелчок. Но честно – не помню. Пытался играть дальше, но после любого ускорения или единоборства было больно», – рассказал Дивеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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