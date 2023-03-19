Баринов ответил, нравится ли ему самоотдача «Локомотива»: осенью он говорил, что игрокам «до ***»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов спустя несколько месяцев после своей фразы про «до ***» ответил, есть ли у него сейчас претензии к партнерам по самоотдаче.

«Уменьшилось ли количество людей в команде, которым до ***? Не буду говорить о том, что было в прошлом году. Все против «Краснодара» (3:2) были молодцы – все бились и довольны. Правда, болельщиков на стадионе не хватает, но что поделать. Поэтому весь наш фанатский актив тоже поздравляю с этой победой, потому что на матчах Кубка было супер по атмосфере.

Но сейчас как у капитана у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все сражались. Особенно во втором тайме с «Краснодаром», – сказал Баринов.