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    Баринов ответил, нравится ли ему самоотдача «Локомотива»: осенью он говорил, что игрокам «до ***»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов спустя несколько месяцев после своей фразы про «до ***» ответил, есть ли у него сейчас претензии к партнерам по самоотдаче.

    «Уменьшилось ли количество людей в команде, которым до ***? Не буду говорить о том, что было в прошлом году. Все против «Краснодара» (3:2) были молодцы – все бились и довольны. Правда, болельщиков на стадионе не хватает, но что поделать. Поэтому весь наш фанатский актив тоже поздравляю с этой победой, потому что на матчах Кубка было супер по атмосфере.

    Но сейчас как у капитана у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все сражались. Особенно во втором тайме с «Краснодаром», – сказал Баринов.

    • Накануне «Локомотив» победил «Краснодар» в 20-м туре РПЛ, уступая в 2 мяча.
    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Команда идет в РПЛ 11-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.03.2023 16:22
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