Баринов прокомментировал срыв трансфера в «Бешикташ»

Они предложили всего миллион евро?====По ходу Баринов сейчас получает больше.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о срыве зимнего трансфера в «Бешикташ».
«Было предложение от «Бешикташа». Они предложили всего миллион евро? Знаю, что в клуб приходила такая сумма, но договоренности были другие. Уже отпустил эту историю, трансферное окно закрыто, нет смысла об этом разговаривать.
Выходил ли клуб с предложением продлить контракт? Нет. Удивляет ли это? Видимо, руководство еще не приняло решение. Особо не думаю об этом. Думаю, что в скором времени все должно сдвинуться. Сейчас думаю о том, что надо подняться как можно выше в таблице. Мы не на том месте, где должны быть», – сказал Баринов.
- Контракт игрока истекает летом 2024 года.
- Баринов – капитан и воспитанник «Локомотива».
- Команда идет в РПЛ 11-й.