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    Баринов прокомментировал срыв трансфера в «Бешикташ»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о срыве зимнего трансфера в «Бешикташ».

    «Было предложение от «Бешикташа». Они предложили всего миллион евро? Знаю, что в клуб приходила такая сумма, но договоренности были другие. Уже отпустил эту историю, трансферное окно закрыто, нет смысла об этом разговаривать.

    Выходил ли клуб с предложением продлить контракт? Нет. Удивляет ли это? Видимо, руководство еще не приняло решение. Особо не думаю об этом. Думаю, что в скором времени все должно сдвинуться. Сейчас думаю о том, что надо подняться как можно выше в таблице. Мы не на том месте, где должны быть», – сказал Баринов.

    • Контракт игрока истекает летом 2024 года.
    • Баринов – капитан и воспитанник «Локомотива».
    • Команда идет в РПЛ 11-й.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    19.03.2023 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 14 часов назад

      Они предложили всего миллион евро?====По ходу Баринов сейчас получает больше.

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