Баринов прокомментировал срыв трансфера в «Бешикташ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о срыве зимнего трансфера в «Бешикташ».

«Было предложение от «Бешикташа». Они предложили всего миллион евро? Знаю, что в клуб приходила такая сумма, но договоренности были другие. Уже отпустил эту историю, трансферное окно закрыто, нет смысла об этом разговаривать.

Выходил ли клуб с предложением продлить контракт? Нет. Удивляет ли это? Видимо, руководство еще не приняло решение. Особо не думаю об этом. Думаю, что в скором времени все должно сдвинуться. Сейчас думаю о том, что надо подняться как можно выше в таблице. Мы не на том месте, где должны быть», – сказал Баринов.