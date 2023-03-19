Черников сообщил о продлении контракта с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников подтвердил продление контракта.

— Вы же подписали новый контракт с «Краснодаром» до 2026 года?

— Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь.