Черников сообщил о продлении контракта с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников подтвердил продление контракта.
— Вы же подписали новый контракт с «Краснодаром» до 2026 года?
— Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь.
- 23-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 9 матчей, 1 удаление.
- Черников – уроженец Краснодарского края.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»