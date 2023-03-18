В «Крыльях Советов» отреагировали на невызов третьего бомбардира сезона РПЛ Писарского в сборную России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своем отношении к тому, что нападающий Владимир Писарский не попал в итоговый состав сборной России на мартовские матчи.

«В первую очередь вопрос нужно адресовать тренеру сборной, это их выбор. Та ситуация, когда рассматривают уровень футболистов и их готовность. Значит, они посчитали, что Тюкавин, Соболев и Комличенко сильнее.

Сильные оппоненты, которые находятся в хорошей физической форме. Каждый день надо доказывать место в сборной. Надеюсь, Владимир своими голами подтвердит это к следующим сборам», – заявил Осинькин.