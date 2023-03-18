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    В «Крыльях Советов» отреагировали на невызов третьего бомбардира сезона РПЛ Писарского в сборную России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своем отношении к тому, что нападающий Владимир Писарский не попал в итоговый состав сборной России на мартовские матчи.

    «В первую очередь вопрос нужно адресовать тренеру сборной, это их выбор. Та ситуация, когда рассматривают уровень футболистов и их готовность. Значит, они посчитали, что Тюкавин, Соболев и Комличенко сильнее.

    Сильные оппоненты, которые находятся в хорошей физической форме. Каждый день надо доказывать место в сборной. Надеюсь, Владимир своими голами подтвердит это к следующим сборам», – заявил Осинькин.

    • 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
    • Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).
    • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: Sport24

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    18.03.2023 15:17
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +365

      АлексМак 1 час назад

      Конечно он сейчас слабее этих троих. Полуживой пока, потому что осваивается в новом клубе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24384

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Валера не любит клоунов. И правильно делает.

      2
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