Агент Миранчука: «Не знаю, сможет ли Алексей приехать в сборную России»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, допускает, что игрока не отпустят в сборную России.

«Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. Я тем более не знаю, сможет ли он приехать.

РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча «Торино» с «Наполи» в Серии А мы, наверное, услышим какое-то официальное заявление от клуба.

Право отпустить футболиста в сборную или как-то ответить на вызов может только Итальянская федерация футбола, они не держат в курсе своих решений.

Безусловно, для любого футболиста вызов в национальную сборную радостное событие, но мы все находимся в определeнных обстоятельствах.

Желание и честь выступать за сборную страны превыше всего, это огромное событие для любого спортсмена. Но есть обстоятельства, хотеть можно, но, чтобы осуществить, нужно получить официальное разрешение на отъезд», – сказал агент.