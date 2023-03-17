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    Агент Миранчука: «Не знаю, сможет ли Алексей приехать в сборную России»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, допускает, что игрока не отпустят в сборную России.

    «Никто не знает, будут ли проблемы с приездом Алексея в сборную или нет. Я тем более не знаю, сможет ли он приехать.

    РФС вызвал его на сбор национальной команды, но после матча «Торино» с «Наполи» в Серии А мы, наверное, услышим какое-то официальное заявление от клуба.

    Право отпустить футболиста в сборную или как-то ответить на вызов может только Итальянская федерация футбола, они не держат в курсе своих решений.

    Безусловно, для любого футболиста вызов в национальную сборную радостное событие, но мы все находимся в определeнных обстоятельствах.

    Желание и честь выступать за сборную страны превыше всего, это огромное событие для любого спортсмена. Но есть обстоятельства, хотеть можно, но, чтобы осуществить, нужно получить официальное разрешение на отъезд», – сказал агент.

    • Миранчука вызвали в сборную впервые с ноября 2021 года.
    • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: Metaratings

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    17.03.2023 18:59
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