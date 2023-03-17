Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Спортингу» по пенальти и покинул турнир

Чуйка вратаря команды Спортинг была лучшей в этой игре.
Столько спасений в концовке матча - это чудо.
Классное было шпилево.
А, и ставка хорошо зашла.
Хи!
«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, уступив «Спортингу» в серии пенальти.
Основное время матча завершилось ничьей 1:1, по сумме двух встреч – 3:3.
Португальцы завершали игру вдесятером.
11-метровый не реализовал только Габриэль Мартинелли, который бил четвертым.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Джака, 19; 1:1 – Гонсалвеш, 62.
Удаление: нет – Угарте, 118.
Первый матч – 2:2