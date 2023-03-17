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    Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Спортингу» по пенальти и покинул турнир

    «Арсенал» вылетел из Лиги Европы, уступив «Спортингу» в серии пенальти.

    Основное время матча завершилось ничьей 1:1, по сумме двух встреч – 3:3.

    Португальцы завершали игру вдесятером.

    11-метровый не реализовал только Габриэль Мартинелли, который бил четвертым.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Джака, 19; 1:1 – Гонсалвеш, 62.

    Удаление: нет – Угарте, 118.

    Первый матч – 2:2

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8888

      GoLenaStop 6 часов назад

      Чуйка вратаря команды Спортинг была лучшей в этой игре.
      Столько спасений в концовке матча - это чудо.
      Классное было шпилево.
      А, и ставка хорошо зашла.
      Хи!



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      Рейтинг: +8904

      vladik12 6 часов назад

      И это лидер АПЛ?))) А "Спортинг" - мужики, нормально отработали в обоих матчах и заслуженно прошли дальше.

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      Рейтинг: +12396

      DeStar 6 часов назад

      арсенал бы лучше слился)
      а то все силы сегодня отдал + травмы)
      они не сити, сдуться в апл могут с такой скамейкой

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