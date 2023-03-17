Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Спортингу» по пенальти и покинул турнир

«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, уступив «Спортингу» в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, по сумме двух встреч – 3:3.

Португальцы завершали игру вдесятером.

11-метровый не реализовал только Габриэль Мартинелли, который бил четвертым.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (1:0; 0:1; 0:0; 3:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джака, 19; 1:1 – Гонсалвеш, 62.

Удаление: нет – Угарте, 118.

Первый матч: 2:2.

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