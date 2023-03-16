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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юниорская женская сборная России сыграет в турнире УЕФА с флагом и гимном

    Женскую сборную России U16 допустили к участию в международном турнире.

    Команда выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist.

    «Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал.

    Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

    Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире – занять первое место.

    Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность – поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА.

    Для нас преимущество – в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны», – сказала старший тренер юниорской сборной Елена Медведь.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +954

      SLADE2019 1 час назад

      Индия, Бутан, Непал, Бангладеш. Какой УЕФА? Много вопросов. Что касается турнира, то пусть участвуют конечно в создавшейся ситуации.

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 1 час назад

      Ну это хотя бы как прецедент можно трактовать, если допустили, хороший знак, может дальше будет лучше, будем надеяться

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З > Koni_Best_1 1 час назад

      Загнали в Х-кукуево, хороший знак ?
      То рубахи от величия на груди рвём, то с радостью в тьму-таракань готовы ехать.

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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 1 час назад

      Этому радоваться надо , гордиться ?
      Охть, Непал , Бутан , Индия... это сильно.
      Девчонок пожалейте, срочно всем на прививки.

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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 2 часа назад

      Щас в хохлорейхе заистерят .

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