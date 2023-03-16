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  • Юниорская женская сборная России сыграет в турнире УЕФА с флагом и гимном

Юниорская женская сборная России сыграет в турнире УЕФА с флагом и гимном

16 марта 2023, 10:50
4

Женскую сборную России U16 допустили к участию в международном турнире.

Команда выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist.

«Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал.

Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире – занять первое место.

Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность – поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА.

Для нас преимущество – в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны», – сказала старший тренер юниорской сборной Елена Медведь.

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Источник: ТАСС
Россия Россия
Комментарии (4)
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Koni_Best_1
1678954544
Ну это хотя бы как прецедент можно трактовать, если допустили, хороший знак, может дальше будет лучше, будем надеяться
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SLADE2019
1678956466
Индия, Бутан, Непал, Бангладеш. Какой УЕФА? Много вопросов. Что касается турнира, то пусть участвуют конечно в создавшейся ситуации.
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odessakmv
1678962285
просто, ***, порадуйтесь за девчонок - пусть играют, всяко лучше
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FanatSerj
1678966808
Ну не зря уже англасаксы угрожать МОК спонсорами начали, дибилизм какой бы он не был и кто его не лоббировал продолжаться вечно не может.
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