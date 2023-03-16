Юниорская женская сборная России сыграет в турнире УЕФА с флагом и гимном

Женскую сборную России U16 допустили к участию в международном турнире.

Команда выступит на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist.

«Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал.

Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире – занять первое место.

Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность – поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА.

Для нас преимущество – в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны», – сказала старший тренер юниорской сборной Елена Медведь.