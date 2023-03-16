«Динамо» выбило «Зенит», расследование по делу Промеса возобновлено, Месси ждут в Саудовской Аравии и другие новости

«Они тупые»: Канчельскис пожаловался на дискриминацию своего сына в Англии.
Бальде выложил твит с изображением цирка и клоуна после слов Абаскаля.
В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса.
ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом».
«Аль-Хиляль» готов платить Месси 220 миллионов в год. Аргентинец хочет в 3 раза больше.
Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече.
«Динамо» забило «Зениту» на 10-й секунде.
Кукуляк ошибочно не поставил пенальти в ворота «Зенита» (Игорь Федотов).
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Зарема: «За «Динамо» против «Зенита» болела вся страна».
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