«Зенит» уступил «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. Москвичи вышли вперед на первой минуте благодаря автоголу Александра Васютина. На 36-й счет сравнял Зелимхан Бакаев.

В серии пенальти победила московская команда. «Зенит» вылетел из турнира.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1) (4:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Васютин, 1 (в свои ворота); 1:1 – Бакаев, 36.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России