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    ⚡ Fonbet Кубок России. «Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» и вылетел из турнира

    «Зенит» уступил «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. Москвичи вышли вперед на первой минуте благодаря автоголу Александра Васютина. На 36-й счет сравнял Зелимхан Бакаев.

    В серии пенальти победила московская команда. «Зенит» вылетел из турнира.

    Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1) (4:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Васютин, 1 (в свои ворота); 1:1 – Бакаев, 36.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 22:17
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    Комментарии147
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      Рейтинг: +1324

      Zenit_Zenit 44 минуты назад

      Зенит не наиграл на победу.
      Либо усталость, либо отсутствие мотивации
      Динамо тем более не наиграло на победу.
      Семак с заменами запоздал.
      Бакаев не игрок Зенита.
      Кассьера не игрок Зенита.
      Кипер суетлив.
      В целом вся команда не горела рвением.
      Концовку Динамо провело не плохо, но и только.
      Всю игру - бессмысленная беготня.
      И напрасно Кузяеву доверили бить пенальти. Не его это.
      Семак нацелен на звезду. И он её получит.
      Кубок - так, приятный бонус, не более.
      Зенит - Чемпион!
      Что касается судейства - ничего удивительного. Страх, непрофессионализм, дрожь в коленях при принятии решения. Всё как обычно в русском футболе.

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      Рейтинг: +7196

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Что у вас сайтом, кликаю на матч, а там составы с Кураньи и Кержаковым.

      1
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr 3 часа назад

      Странновато как-то без Зарембы. Деваха уже высказалась "Спам-Экспрессу"
      "Как бы судья ни извращался, "Зенит" вылетел! Поздравляю "Динамо", молодцы! За них болела вся страна", — сказала Салихова "СЭ".
      P.S. Этож до какой степени надо быть такой гнилой, чтобы радоваться победе своих врагов!?

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      Рейтинг: +12579

      R_a_i_n > ilichkadr 3 часа назад

      Эээ, с каких пор Динамо стало для нас врагами?

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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

      А что при встрече Динамо со Спартаком у болел братание и целование в дёсны!?
      P.S. 2020 г. Фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались в метро «Маяковская» перед матчем 20-го тура. Возле отеля «Советский», в драке участвовало от 15 до 50 человек. Р-Спорт заявил, что болельщики также сцепились и около «ВТБ-Арены»

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      Рейтинг: +98

      Бригадный > R_a_i_n 1 час назад

      Эх-ма. Да ты не только гнида. Но еще и конченный дурак. Дебил, в натуре. Изучай матчасть, гнида. Кто вылетел из высшей лиги из-за того, что хрюканы сдали матч.

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      Рейтинг: +774

      Болотоход 3 часа назад

      Позор помойке!

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      Рейтинг: +5309

      ААМ 3 часа назад

      Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Если Зенит дальше будет так играть, то не станет ЧР. Кузяев безвольный трус.

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      Рейтинг: +4444

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Динамо с победой, бом.жам не унывать!)

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      Рейтинг: +98

      Бригадный 5 часов назад

      Хрюканам треба жалобу подавать на bomzei. Ибо - тролят. Тролят bomzi хрюканов. Там 3:2, здесь 3:2. Там 1:1, тут 1:1. Там Великий Урал выкинет хрюканов из Кубка. А здесь bomzi уже вылетели. Тролинг, в натуре.

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      Рейтинг: +3857

      Кинстифа 6 часов назад

      Даже очередной продажный судья не вытащил лже чемпиона в кубке))))) Динамо красава!!!!!!!

      6
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      Рейтинг: +11250

      knikos 12 часов назад

      все об одном пенале ... А почему никто не написал о неназначенномл пенале на Бакаеве ? Да ещё и карту показал ? там ведь тоже явный пеналь был ...

      6
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      Рейтинг: +3925

      Ziklop > knikos 2 часа назад

      московские журнашлюхи этого не видят, у них все дружно против Зенита!

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      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka 12 часов назад

      Зенит вылетел по делу . Не заслужили .

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      Рейтинг: +3925

      Ziklop > Barmaleushka 2 часа назад

      с этим согласен, визгов только поросячих навозных слишком много.

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