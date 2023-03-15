Зенит не наиграл на победу.
Либо усталость, либо отсутствие мотивации
Динамо тем более не наиграло на победу.
Семак с заменами запоздал.
Бакаев не игрок Зенита.
Кассьера не игрок Зенита.
Кипер суетлив.
В целом вся команда не горела рвением.
Концовку Динамо провело не плохо, но и только.
Всю игру - бессмысленная беготня.
И напрасно Кузяеву доверили бить пенальти. Не его это.
Семак нацелен на звезду. И он её получит.
Кубок - так, приятный бонус, не более.
Зенит - Чемпион!
Что касается судейства - ничего удивительного. Страх, непрофессионализм, дрожь в коленях при принятии решения. Всё как обычно в русском футболе.
«Зенит» уступил «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
Основное время встречи закончилось вничью – 1:1. Москвичи вышли вперед на первой минуте благодаря автоголу Александра Васютина. На 36-й счет сравнял Зелимхан Бакаев.
В серии пенальти победила московская команда. «Зенит» вылетел из турнира.
Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1) (4:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Васютин, 1 (в свои ворота); 1:1 – Бакаев, 36.