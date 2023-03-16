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  • Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

16 марта 2023, 00:44
15

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил эпизод из второго тайма кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на Тюкавине.

«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.

Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Сафонов.

  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Кукуляк Евгений
Комментарии (15)
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Павелий
1678919605
Не "неужели Зениту нужны такие победы", а "у Зенита нет других побед".
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Дядя Серёжа
1678931380
Начинаем розыгрыш лотереии 5 из 36. Для команды зенит сообщаем первые пять чисел предстоящего тиража...
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Artemka444
1678937598
Было бы в другой штрафной, по-другому пел бы!!!!
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Ниф-Ниф
1678941907
Зениту именно такие победы и нужны, иных не имеет.
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Бригадный
1678942795
Хороший ты человек, паря. Но, как тренер, - дурак. В натуре, дурак. Это про хорошего человека на букву "С", если кто не догадался.
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АЛЕКС 58
1678944372
Зениту по...й! Это папе Миллеру нужно!
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моэм
1678945361
Тут зассал бы любой судья , если учесть что на трибуне сидит Миллер , который платит судьям зарплату .
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Bozigit
1678948810
И это было видно, когда 20 мин смотрел var телевизор)
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Ziklop
1678949887
а что на Бакаеве не поставил, там такое же касание было. что свинорылые москали не визжат по этому поводу! и комментаторы упыри типо нейтральные, подстрекатели визжащие.
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Persona_non_Grata
1678951936
Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» - надо еще и чемпионские медали в двух вариантах делать - один разыгрывать, а второй сразу Зениту вручать !!! (((
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