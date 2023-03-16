Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил эпизод из второго тайма кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на Тюкавине.

    «Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.

    Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Сафонов.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

    Новости по теме
    «У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?»: Зарема – об игре «Зенит» – «Динамо» 8
    «Видна трясучка судей»: Ловчев – о работе арбитров в матчах «Зенита» 2
    Сантос прокомментировал незабитый пенальти в послематчевой серии с «Динамо» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 1 час назад

      Да а что тут скажешь, в России понимают, что все свистуны в подчинении у ПРОМКВАСА, а что тут сделаешь. да еще хозяин футбольной лиги на стадионе, вы бор только один, все для помойки, все для ПРОМКВАСА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13658

      Алексей З 2 часа назад

      Он не мудак и не слепой.
      Чел стоял у монитора и прикидывал , что для карьеры лучше.
      Накажут тура на два, потом забудется этот матч , дальше всё по нарастающей, всё под Газпромом , своих не бросят...
      Вот так между честью и преступлением, отошёл от монитора выдохнул и сделал свой выбор.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» - надо еще и чемпионские медали в двух вариантах делать - один разыгрывать, а второй сразу Зениту вручать !!! (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3925

      Ziklop 3 часа назад

      а что на Бакаеве не поставил, там такое же касание было. что свинорылые москали не визжат по этому поводу! и комментаторы упыри типо нейтральные, подстрекатели визжащие.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13658

      Алексей З > Ziklop 2 часа назад

      Там фола не было , вот все и молчат.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka > Алексей З 2 часа назад

      Там фола не хотят видеть , потому как фсястрана не матчи смотрит , а выискивает судейские "ошибки" в пользу Зенита .
      Вы не болелы , а шобла хейтеров .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13658

      Алексей З > Barmaleushka 2 часа назад

      Ушлёпок, ты истинный болела, который только матчи Спартака смотрит и на Зарему.
      Флаг в руки.
      Найди хоть один комментарий этого момента даже от своих ( Аршавин, Радимов , Орлов ). Там пшик. Не о чем говорить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka > Алексей З 2 часа назад

      Долбоящер , я слишком дорожу своим личным временем , чтобы тратить его на просмотры матчей пищевика . А главбабу вашу я в гробу видел , у бэлых тапках .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13658

      Алексей З > Barmaleushka 2 часа назад

      Ну тогда соси х как мишка лапу и не морай наш клуб , раз он тебе не интересен.
      Себе можешь бело-голубые тапки одеть.
      Если временем дорожишь , то просто събсь и не засоряй ленту.
      Флаг в руки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka > Алексей З 2 часа назад

      ПНХ св.инота ! В свина-рнике своём командуй .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13658

      Алексей З > Barmaleushka 1 час назад

      Какой ты грубый .
      Кто тебя обидел ? Неужели КБые. Ну извини , не надо было подставляться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17461

      Barmaleushka > Алексей З 1 час назад

      ПНХ-2 латентный фантазёр .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      И это было видно, когда 20 мин смотрел var телевизор)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2277

      alefreddy 3 часа назад

      любые его грязные победы хороши.Попробуй по другому спонсор обидется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2334

      моэм 4 часа назад

      Тут зассал бы любой судья , если учесть что на трибуне сидит Миллер , который платит судьям зарплату .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2617

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Зениту по...й! Это папе Миллеру нужно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Бригадный 5 часов назад

      Хороший ты человек, паря. Но, как тренер, - дурак. В натуре, дурак.
      Это про хорошего человека на букву "С", если кто не догадался.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21287

      Persona_non_Grata > Бригадный 2 часа назад

      Семак что-ли ? ) Так вроде не о нем речь ? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      Ниф-Ниф 5 часов назад

      Зениту именно такие победы и нужны, иных не имеет.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11