Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

Да а что тут скажешь, в России понимают, что все свистуны в подчинении у ПРОМКВАСА, а что тут сделаешь. да еще хозяин футбольной лиги на стадионе, вы бор только один, все для помойки, все для ПРОМКВАСА
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил эпизод из второго тайма кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на Тюкавине.
«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.
Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Сафонов.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.