Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил эпизод из второго тайма кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на Тюкавине.
«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.
Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Сафонов.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.
Источник: «РБ Спорт»