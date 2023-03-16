Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил эпизод из второго тайма кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на Тюкавине.

«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Клаудиньо попадает по икроножной мышце. Даже бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мыщце.

Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту». Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно. Не совсем это приятно. Неужели «Зениту» нужны такие победы?» – сказал Сафонов.