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    Какой вы футболист?

    Губерниев: «Даже тюменские ежи видели, что на Тюкавине был пенальти»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил спорный эпизод из кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда судья Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота петербуржцев.

    «Как могут возникать такие проблемы, когда есть VAR? Получается, смотришь книгу, видишь фигу. Не знаю, почему так происходит — может, магия «Зенита» так действует на судей. «Зенит» — хорошая команда, фаворит и флагман. Но сегодня они играли слабо. Тем не менее, здорово, что «Динамо» смогло пройти дальше, что есть какая-то интрига. Это справедливо.

    Мне кажется, что VAR придуман для того, чтобы его смотреть, причем внимательно. Может, Кукуляк невнимательно смотрел, увлекся чем-то другим. Если не видишь ничего, ну посмотри ты телик. Все видели, что там был пенальти — даже тюменские ежи (комментатор сейчас в Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам – прим. «Бомбардира»). Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то. У кого-то водобоязнь, кто-то боится насекомых, высоты. Может, у Кукуляка боязнь телевизора.

    В любом случае, «Зенит» — сильнейший клуб, магия работает как ни крути. Но хорошо, что в итоге «Динамо» справедливо прошло в следующий этап», – сказал Губерниев.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +67538

      portero 1 час назад

      Греби вёслами ёжик кб....

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      Рейтинг: +6155

      rash1959 1 час назад

      губер, даже ты ссышь до конца сказать всю правду, что немытых тянут за всё выступающие члены тела. Пёрни на всю страну правду-матку, всё равно тебя считают муд-ом.

      1
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      Рейтинг: +13658

      Алексей З 2 часа назад

      Представляете как Зенит ( Газпром ) всех збал, если уж люди из его филиала ( газпром - медиа) осмеливаются такое говорить ?

      1
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Вчера , этот Кукуляк - совершил преступление , против футбола !
      Изгнан- Навсегда !
      Ему крутят момент удара , по ноге - а он принимает преступное решение !

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      Рейтинг: +2125

      Bozigit 3 часа назад

      Да и не только. Даже африканские макаки, видели этот позор, со стороны судьи)

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      Рейтинг: +4043

      Kollljan 3 часа назад

      Судью можно понять. Клаудиньо убирал ногу и чуть коснулся Тюкавина. Футбол контактный вид спорта. Умысла фолить у Клаудо не было. А Тюкавин "дорисовывал" ситуацию своим нырком и долго корчился, якобы, от боли. Но, уразумев, что пенальти не назначено, тут же вскочил и побежал, как ни в чем не бывало. Судья прав на 100%. Кстати, в игре Динамо, просматривается нехорошая тенденция - дельфинить и дорисовывать. Копируют Спартак. Это плохой знак. А что касается алкаша Губерниева, то кто это? Тупое телетрепло.

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      Рейтинг: +202

      cska1948 3 часа назад

      Насчёт ежей Губерниев конечно загнул. Ежи ещё спокойно спят и тюменские тоже.
      А как бы поступил сам Губерниев понимая, что поставив пенальти в ворота Зенита он скорее всего лишиться работы?

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      Рейтинг: +5533

      _Marqella_ 3 часа назад

      ну было значит было, чего истерить то

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      Рейтинг: +641

      Номэд 5 часов назад

      Тюменские ежи ещё в спячке.

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      Рейтинг: +554

      эд100 6 часов назад

      бла бла бла..., даже питерским *омжа*, извините ежам, было всё видно

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