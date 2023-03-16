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  • Губерниев: «Даже тюменские ежи видели, что на Тюкавине был пенальти»

Губерниев: «Даже тюменские ежи видели, что на Тюкавине был пенальти»

16 марта 2023, 00:06
13

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил спорный эпизод из кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда судья Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота петербуржцев.

«Как могут возникать такие проблемы, когда есть VAR? Получается, смотришь книгу, видишь фигу. Не знаю, почему так происходит — может, магия «Зенита» так действует на судей. «Зенит» — хорошая команда, фаворит и флагман. Но сегодня они играли слабо. Тем не менее, здорово, что «Динамо» смогло пройти дальше, что есть какая-то интрига. Это справедливо.

Мне кажется, что VAR придуман для того, чтобы его смотреть, причем внимательно. Может, Кукуляк невнимательно смотрел, увлекся чем-то другим. Если не видишь ничего, ну посмотри ты телик. Все видели, что там был пенальти — даже тюменские ежи (комментатор сейчас в Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам – прим. «Бомбардира»). Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то. У кого-то водобоязнь, кто-то боится насекомых, высоты. Может, у Кукуляка боязнь телевизора.

В любом случае, «Зенит» — сильнейший клуб, магия работает как ни крути. Но хорошо, что в итоге «Динамо» справедливо прошло в следующий этап», – сказал Губерниев.

  • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в штрафной площади петербургской команды.
  • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
  • В «Динамо» предложили проверить Кукуляка на детекторе лжи.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Губерниев Дмитрий Кукуляк Евгений
Комментарии (13)
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Ниф-Ниф
1678914723
Губошлёп прав.
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inzek
1678914914
губа пошел против хозяев и системы??????????
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эд100
1678938094
бла бла бла..., даже питерским *омжа*, извините ежам, было всё видно
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_Marqella_
1678947669
ну было значит было, чего истерить то
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cska1948
1678948198
Насчёт ежей Губерниев конечно загнул. Ежи ещё спокойно спят и тюменские тоже. А как бы поступил сам Губерниев понимая, что поставив пенальти в ворота Зенита он скорее всего лишиться работы?
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Kollljan
1678948341
Судью можно понять. Клаудиньо убирал ногу и чуть коснулся Тюкавина. Футбол контактный вид спорта. Умысла фолить у Клаудо не было. А Тюкавин "дорисовывал" ситуацию своим нырком и долго корчился, якобы, от боли. Но, уразумев, что пенальти не назначено, тут же вскочил и побежал, как ни в чем не бывало. Судья прав на 100%. Кстати, в игре Динамо, просматривается нехорошая тенденция - дельфинить и дорисовывать. Копируют Спартак. Это плохой знак. А что касается алкаша Губерниева, то кто это? Тупое телетрепло.
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Bozigit
1678948671
Да и не только. Даже африканские макаки, видели этот позор, со стороны судьи)
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САДЫЧОК
1678949799
Вчера , этот Кукуляк - совершил преступление , против футбола ! Изгнан- Навсегда ! Ему крутят момент удара , по ноге - а он принимает преступное решение !
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rash1959
1678954311
губер, даже ты ссышь до конца сказать всю правду, что немытых тянут за всё выступающие члены тела. Пёрни на всю страну правду-матку, всё равно тебя считают муд-ом.
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portero
1678955093
Греби вёслами ёжик кб....
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