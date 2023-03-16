Губерниев: «Даже тюменские ежи видели, что на Тюкавине был пенальти»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил спорный эпизод из кубкового матча «Зенит» – «Динамо» (1:1; 4:5 по пенальти), когда судья Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота петербуржцев.

«Как могут возникать такие проблемы, когда есть VAR? Получается, смотришь книгу, видишь фигу. Не знаю, почему так происходит — может, магия «Зенита» так действует на судей. «Зенит» — хорошая команда, фаворит и флагман. Но сегодня они играли слабо. Тем не менее, здорово, что «Динамо» смогло пройти дальше, что есть какая-то интрига. Это справедливо.

Мне кажется, что VAR придуман для того, чтобы его смотреть, причем внимательно. Может, Кукуляк невнимательно смотрел, увлекся чем-то другим. Если не видишь ничего, ну посмотри ты телик. Все видели, что там был пенальти — даже тюменские ежи (комментатор сейчас в Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам – прим. «Бомбардира»). Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то. У кого-то водобоязнь, кто-то боится насекомых, высоты. Может, у Кукуляка боязнь телевизора.

В любом случае, «Зенит» — сильнейший клуб, магия работает как ни крути. Но хорошо, что в итоге «Динамо» справедливо прошло в следующий этап», – сказал Губерниев.