Пента-трик Холанда, желтые Баринова, вылет «Локо» из Кубка, новый формат ЧМ и другие новости

«Манчестер Сити» уничтожил «Лейпциг» (7:0), Холанд сделал пента-трик.

Только 2 игрока помимо Холанда забили 5 голов в одном матче ЛЧ. Один из них – экс-игрок «Спартака».

Fonbet Кубок России. «Спартак» упустил победу над «Уралом» (1:1), «Локо» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Абаскаль рассказал, почему не выпускает Бальде на поле.

Баринов объяснил свой неправомерный выход на поле в матче с «Акроном». Клубу грозило техническое поражение.

ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира.

Месси готов уехать в Саудовскую Аравию, но при одном условии.

Глава российских судей объяснил, почему Безбородов отменил гол Соболева «Факелу».

«Не могу представить такое в «Зените»: Слуцкий рассказал, чем его радует «Спартак».

Федотов считает, что гол Промеса «Факелу» засчитан ошибочно: «Пускай фанаты «Спартака» рассказывают, какой Безбородов плохой».