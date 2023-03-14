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    Какой вы футболист?

    «Не могу представить такое в «Зените»: Слуцкий рассказал, чем его радует «Спартак»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил «Зенита» и «Спартак».

    «Что меня отдельно удивляет и радует в «Спартаке», что у команды собраны качественные легионеры, но все россияне посадили их на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе. У «Спартака» очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

    Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в «Зените».

    Мы не можем себе представить такое в «Зените», что россияне, в подавляющем большинстве, выигрывают конкуренцию у иностранцев. В «Спартаке» это происходит, мне это нравится», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 09:59
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 14 марта, 12:49

      Золотую медаль заработал в школе, но умом не взял. Пусть посмотрит на составы Баварии, Реала, Барсы, ПСЖ, Челси, МЮ и МС.

      0
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 14 марта, 11:54

      Со сб.бразилии газпромовской все смеются.

      5
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > Болотоход 22 часа назад

      Сначала примут в себя полную панамку мячей, а потом смеются. Ради Бога, смейтесь, убогие))

      0
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      Рейтинг: +629

      Номэд 14 марта, 11:54

      А помойные из бразил сделают россиян, и важно об этом будут заявлять, смотрите сколько у нас россиян выходит в составе. Педикулёзники куевы...

      4
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      Рейтинг: +2270

      alefreddy > Номэд 14 марта, 12:57

      осталось выдать паспорта еще 6 латинос

      0
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 11:45

      Сравнил... Спартаковские легионеры, кроме Промеса, в подмётки не годятся Зенитовским. Потому росейские играчишки и пробиваются в состав.

      6
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 14 марта, 11:36

      Спартак выводил в стартовом 11 россиян. Урождённых россиян.
      Зенит скрор выведет 11 россиян... ключевое слово "выведет" - выводок из Южной Америки.

      3
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 марта, 15:26

      выводок на поводке

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 11:31

      Для чего покупают легионеров, чтобы были лидерами и подтягивали до своего уровня наших ногомячистов?. А хряки накупили всякий хлам, что свои стали лучше. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 11:04

      семак переборщил с бразильцами, если так подумать. стал заложником ситуации, когда второе место недопустимо, поэтому нужно больше легионеров для достижения результата. кого сейчас из зенита призовут в сборную, кроме мостового и кузяева? ну караваев/круговой возможно. малкома и клаудиньо не считаю.
      в данный момент состав под лч, но мы в ней не играем, а бразильцев покупаем. жесть.

      2
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > fakeid 14 марта, 11:07

      Состав то под ЛЧ, только тренера под неё нет

      4
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > fakeid 22 часа назад

      Сборная у нас сейчас товарняки гоняет со странами СНГ и Азии, так что вообще всё равно, сколько туда игроков из Зенита вызовут.

      0
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      Рейтинг: +391

      Нуф-Нуф 14 марта, 10:50

      Ничего, скоро Зеня всем своим легам паспорта российские вручит.

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      Рейтинг: +11331

      alp 14 марта, 10:49

      ну вот именно, поэтому, Спартак на втором месте, а Зенит на первом.

      5
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 14 марта, 10:36

      Я скажу больше, убери из Зенита одного Барриоса, и гегемонии уже не будет

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > Красногвардейчик 22 часа назад

      Мясные подстилки из Химок в прошедшем туре уже "убрали" Барриоса, опоздал ты со своими хотелками, уже случилось.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Spirit_78 22 часа назад

      Мне всё равно на твой Зенит....я просто констатировал факт

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      Рейтинг: +1483

      Урия Гип > Красногвардейчик 21 час назад

      Всё равно, а переживаешь.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Урия Гип 21 час назад

      Ты плохо читаешь? Я повторю......я лишь озвучил истину.....если не прочтёшь, обратись ещё раз

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