«Не могу представить такое в «Зените»: Слуцкий рассказал, чем его радует «Спартак»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил «Зенита» и «Спартак».

«Что меня отдельно удивляет и радует в «Спартаке», что у команды собраны качественные легионеры, но все россияне посадили их на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе. У «Спартака» очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в «Зените».

Мы не можем себе представить такое в «Зените», что россияне, в подавляющем большинстве, выигрывают конкуренцию у иностранцев. В «Спартаке» это происходит, мне это нравится», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».