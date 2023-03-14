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  • «Не могу представить такое в «Зените»: Слуцкий рассказал, чем его радует «Спартак»

«Не могу представить такое в «Зените»: Слуцкий рассказал, чем его радует «Спартак»

14 марта 2023, 09:59
19

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил «Зенита» и «Спартак».

«Что меня отдельно удивляет и радует в «Спартаке», что у команды собраны качественные легионеры, но все россияне посадили их на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе. У «Спартака» очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в «Зените».

Мы не можем себе представить такое в «Зените», что россияне, в подавляющем большинстве, выигрывают конкуренцию у иностранцев. В «Спартаке» это происходит, мне это нравится», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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acor94
1678778630
Ну вы и сравнили Сутормина, Ерохина, Адамова с Зобниным, Денисовым и Хлусевичем.
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SPACE TRUCKIN
1678779301
радует,что появилась возможность для роста российских футболистов...Газпром-Зенит - это другая тема...не российская...
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Красногвардейчик
1678779415
Я скажу больше, убери из Зенита одного Барриоса, и гегемонии уже не будет
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alp
1678780144
ну вот именно, поэтому, Спартак на втором месте, а Зенит на первом.
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Нуф-Нуф
1678780213
Ничего, скоро Зеня всем своим легам паспорта российские вручит.
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Дядя Серёжа
1678783010
Спартак выводил в стартовом 11 россиян. Урождённых россиян. Зенит скрор выведет 11 россиян... ключевое слово "выведет" - выводок из Южной Америки.
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Fialet
1678783513
Сравнил... Спартаковские легионеры, кроме Промеса, в подмётки не годятся Зенитовским. Потому росейские играчишки и пробиваются в состав.
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ААМ
1678787389
Золотую медаль заработал в школе, но умом не взял. Пусть посмотрит на составы Баварии, Реала, Барсы, ПСЖ, Челси, МЮ и МС.
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