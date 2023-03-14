Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Уралом» (Игорь Федотов)

"Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»" - какое неуважаение к лысому, он опытный арбитр, не ошибается, все делает сознательно.
"Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом:" - Федотов не тупи, но какая же здесь непоследовательность, наоборот все последовательно - оба решения против Спартака.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что арбитр Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России со «Спартаком».
- В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
- Эпизод произошел в штрафной площади «Урала».
«Если ЭСК признаeт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жeлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».
Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», — сказал Федотов.