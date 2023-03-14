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  • Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Уралом» (Игорь Федотов)

Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Уралом» (Игорь Федотов)

14 марта 2023, 21:21
28

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что арбитр Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России со «Спартаком».

  • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
  • Эпизод произошел в штрафной площади «Урала».

«Если ЭСК признаeт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жeлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».

Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», — сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Урал Спартак Карасев Сергей
Комментарии (28)
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anatolich72
1678819237
Как теперь отмазыватьсяв в ЭСК будут непонятно, пенальти в прошлой игре поставили и всё объяснили.
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nik55
1678819852
у судей заказ----топить Спартак
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alefreddy
1678820670
судья как всегда разную трактовку как его теперь отмазывать будут
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Вомбат
1678820743
Бывает так, что и Федотов правду говорит. Эпизод идентичный тому, что было в игре с Факелом, и тогда в ворота Спартака пенальти был справедливо назначен. Неужели опять откуда-то сверху дана команда мочить команду? Тогда совсем нехорошо.
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Untitled-1
1678820971
нет бороды - нет пенальти. Правила читайте!
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welko
1678821049
вот немытые, вам самим не зашкварно говорить , что белое это черное?? абсолютно идентичные два момента трактуются по разному, ладно бы там пол года прошло, но нет же, буквально 3 дня назад было....
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SPACE TRUCKIN
1678822014
уже не смешно...квалификация судей весьма низковата...не хочется думать о других возможных вариантах из-за вольных трактовок одних и тех же нарушений...
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НИКиколай
1678822611
Болельщики Спартака..ВЫ же наследники Бескова и братьев Старостиных!!!Ведь они вас учили,что не надо выпрашивать пенальти,а надо всё доказывать игрой!Быть выше классом,и на классе обыгрывать соперников,и в этом должен быть весь Спартак,народная команда!а что мы видим ?Вс я пресса расхвалила Спартак,что он показывает изумительную игру,и игроки поверили в себя,что они небожители,что к ним будут лояльны судьи и они могут вполноги обыгрывать всх подряд,а на самом деле игру показывают средненькую,если Факел еле обыгрывают...как только команда попалася пообученнее,и сразу у Спартака проблемы ...Разница с нынешним Спартаком И Спартаком Романцева..небо и земля...И в этом вся суть...Этому Спартаку надо поменьше петь дифирамбы,и много работать.
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BRO_football
1678822658
Даже лысому денег занесли. Кто бы мог подумать? А ведь это гордость российского судейства. Он ведь на международном уровне выступал!
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NewLife
1678831017
"Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»" - какое неуважаение к лысому, он опытный арбитр, не ошибается, все делает сознательно. "Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом:" - Федотов не тупи, но какая же здесь непоследовательность, наоборот все последовательно - оба решения против Спартака.
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