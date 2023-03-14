Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Уралом» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что арбитр Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России со «Спартаком».

В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.

Эпизод произошел в штрафной площади «Урала».

«Если ЭСК признаeт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жeлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».

Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», — сказал Федотов.