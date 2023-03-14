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    Какой вы футболист?

    Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Уралом» (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что арбитр Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче 1/2 финала Fonbet Кубка России со «Спартаком».

    • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
    • Эпизод произошел в штрафной площади «Урала».

    «Если ЭСК признаeт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жeлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».

    Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», — сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 21:21
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 23 часа назад

      "Сергей Карасeв ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»" - какое неуважаение к лысому, он опытный арбитр, не ошибается, все делает сознательно.
      "Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом:" - Федотов не тупи, но какая же здесь непоследовательность, наоборот все последовательно - оба решения против Спартака.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 23 часа назад

      90 минут игры,судья тут на последней роли,играть нужно и забивать,тогда и вопросов не будет.

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > апоголлл 11 часов назад

      Речь идёт не количестве времени и забитых голов!! Почему два одинаковых эпизода трактуется по разному?? По принципу закон как дышло, как повернул так и вышло???

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      Рейтинг: +2473

      serglider > timon2401 11 часов назад

      Тут как в театре! Оба игрока играли крайне посредственно, симулируя боль и страдание. Только в одном случае судья повелся на ВАР и купился на эту лажу, в другом, сказал про себя: Не верю! И продолжил игру))) ВАР, я так понимаю, на кубковой игре отсутствовал.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 22:46

      Что скажет Федот, то по сути получается наоборот. Не зря его выперли из судей. А Спартак пора расформировать. Гыгыгы

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      Рейтинг: +541

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 22 часа назад

      грешно смеяться над убогими, но такие клоуны как ты для этого и существуют...

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 14 марта, 22:37

      Даже лысому денег занесли. Кто бы мог подумать? А ведь это гордость российского судейства. Он ведь на международном уровне выступал!

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      Рейтинг: +298

      НИКиколай 14 марта, 22:36

      Болельщики Спартака..ВЫ же наследники Бескова и братьев Старостиных!!!Ведь они вас учили,что не надо выпрашивать пенальти,а надо всё доказывать игрой!Быть выше классом,и на классе обыгрывать соперников,и в этом должен быть весь Спартак,народная команда!а что мы видим ?Вс я пресса расхвалила Спартак,что он показывает изумительную игру,и игроки поверили в себя,что они небожители,что к ним будут лояльны судьи и они могут вполноги обыгрывать всх подряд,а на самом деле игру показывают средненькую,если Факел еле обыгрывают...как только команда попалася пообученнее,и сразу у Спартака проблемы ...Разница с нынешним Спартаком И Спартаком Романцева..небо и земля...И в этом вся суть...Этому Спартаку надо поменьше петь дифирамбы,и много работать.

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      Рейтинг: +10587

      ivany4 14 марта, 22:33

      Похоже уже все правила выучили, кроме судей!))

      О смотрю модераторы повылазили. Ничего ребята, порезвитесь, не долго осталось до закрытия бомбардира.

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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 14 марта, 22:29

      Предлагаю свеней расформировать

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      Рейтинг: +5516

      SPACE TRUCKIN 14 марта, 22:26

      уже не смешно...квалификация судей весьма низковата...не хочется думать о других возможных вариантах из-за вольных трактовок одних и тех же нарушений...

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      Рейтинг: +38

      welko 14 марта, 22:10

      вот немытые, вам самим не зашкварно говорить , что белое это черное?? абсолютно идентичные два момента трактуются по разному, ладно бы там пол года прошло, но нет же, буквально 3 дня назад было....

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      Рейтинг: +541

      эд100 > welko 14 марта, 22:20

      сизым, что бы отводить темы от своих загаженных задо'в, приходится заниматься подсирательством всем и вся. и да мужики, не мытым не зашкварно.

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > welko 14 марта, 22:23

      так я и говорю,это заговор против Спартака

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      Рейтинг: +10587

      ivany4 > _Marqella_ 14 марта, 22:34

      Только ты как попка и талдычишь одно и тоже.
      Запас слов ограничен?))

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > ivany4 14 марта, 22:39

      да))

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      Рейтинг: +56

      BVG4 > welko 11 часов назад

      А это "абсолютно идентичные" точно "абсолютно"? Или все-таки совсем не идентичные? Хотя бы по расположению игроков относительно друг друга, способа борьбы за мяч, расторопностью в овладения мячом и т.д. и т.п

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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 14 марта, 22:09

      нет бороды - нет пенальти. Правила читайте!

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