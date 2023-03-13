«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху

«Милан» принимает «Салернитану» в 26-м туре чемпионата Италии.

Стефано Пиоли сформировал стартовый состав полностью из легионеров.

Ни один итальянец не попал в старт «Милана» на матч Серии А впервые в 3-очковую эпоху – с сезона-1994/95.

Миланцы вышли на поле в таком составе: Майк Меньян (француз), Фикайо Томори (англичанин), Малик Тиав (немец), Пьер Калюлю (француз), Тео Эрнандес (француз), Раде Крунич (босниец), Исмаэль Беннасер (алжирец), Алексис Салемакерс (бельгиец), Рафаэль Леау (португалец), Браим Диас (испанец), Оливье Жиру (француз).