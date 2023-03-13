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    «Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху

    «Милан» принимает «Салернитану» в 26-м туре чемпионата Италии.

    Стефано Пиоли сформировал стартовый состав полностью из легионеров.

    Ни один итальянец не попал в старт «Милана» на матч Серии А впервые в 3-очковую эпоху – с сезона-1994/95.

    Миланцы вышли на поле в таком составе: Майк Меньян (француз), Фикайо Томори (англичанин), Малик Тиав (немец), Пьер Калюлю (француз), Тео Эрнандес (француз), Раде Крунич (босниец), Исмаэль Беннасер (алжирец), Алексис Салемакерс (бельгиец), Рафаэль Леау (португалец), Браим Диас (испанец), Оливье Жиру (француз).

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    Источник: Opta

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    13.03.2023 23:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 06:13

      Вот по этому Италия пропускает 2-ой чемпионат Мира по футболу, а считается футбольной державой, на развивать свой отечественный футбол, а не покупать паспорта смазным, гнать ПРОМКВАС от футбола и от судейства

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      Рейтинг: +3066

      fakeid 13 марта, 23:31

      и играют крайне хреново, судя по первому тайму

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > fakeid 14 марта, 00:29

      думаешь это связано с отсутствием итальянцев?)))

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      Рейтинг: +3066

      fakeid > DeStar 14 марта, 00:35

      мне вообще пофигу, кто у них там играет, просто я поставил тб 2.0))

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