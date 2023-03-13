Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии

Бывший игрок «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).
«С позитивом воспринимаю новости об участии сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Понятно, что соперники не самые именитые, но лучше так, чем не играть вообще.
Этот турнир в любом случае будет иметь более важный статус для игроков, чем обычные товарищеские матчи.
Первый трофей в истории сборной? Не факт, что обыграем Иран», — сказал Павлюченко.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
Источник: «РБ Спорт»