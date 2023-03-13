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    Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии

    Бывший игрок «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

    «С позитивом воспринимаю новости об участии сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Понятно, что соперники не самые именитые, но лучше так, чем не играть вообще.

    Этот турнир в любом случае будет иметь более важный статус для игроков, чем обычные товарищеские матчи.

    Первый трофей в истории сборной? Не факт, что обыграем Иран», — сказал Павлюченко.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 14:12

      На первый взгляд команды не относятся к ведущим футбольным державам, однако выиграть такой турнир будет непросто.

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 13 марта, 21:53

      Первый кубок Европы кто выиграл?
      Вот из здесь будет примерно тоже самое!

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      Рейтинг: +92

      Slavan52 13 марта, 21:45

      И не только Иран

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