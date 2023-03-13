Дзюба прояснил свое будущее в сборной России

Артем Дзюба ответил, собирается ли он завершать карьеру в сборной России.

Нападающего «Локомотива» не вызвали на мартовский сбор национальной команды.

– Заканчивать карьеру в сборной ты не собираешься?

– Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие.

34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.

Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.

Сейчас в сборную России вызывают полевых футболистов не старше 30 лет из-за отстранения от международных турниров.

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