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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба прояснил свое будущее в сборной России

    Артем Дзюба ответил, собирается ли он завершать карьеру в сборной России.

    Нападающего «Локомотива» не вызвали на мартовский сбор национальной команды.

    – Заканчивать карьеру в сборной ты не собираешься?

    – Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с 2021 года.
    • Ему остался 1 гол до бомбардирского рекорда национальной команды.
    • Сейчас в сборную России вызывают полевых футболистов не старше 30 лет из-за отстранения от международных турниров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 12:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100922

      zigbert 13 марта, 16:57

      Наверное зря забил Ростову 3 мяча.

      1
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > zigbert 13 марта, 23:20

      Ты с юмором...

      0
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 13 марта, 15:29

      Хотеть не вредно.....но пока у руля Карпуша...м-дас..
      РФС могет,канешна ,на Валеру надавить....но и он выдаст свою реакцию...

      1
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt > alex1951 13 марта, 17:34

      ты уверен, что РФС будет давить на Карпина из-за Дзюбы? Смех и только. РФС не давил на Черчесова, когда он Дзюбу не брал. Хотя тогда были важные матчи и на кону был выход в финальную часть ЧМ с первого места. Но тут на мини турнир прям давить начнут. Сейчас уже другие нападающие поднялись и отсутствие Дзюбы уже не критично.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Lilipyt 13 марта, 23:21

      Цыплят по осени считают...хотя ,кто знает...

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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt > alex1951 14 марта, 01:35

      Но старых петухов списывают. Осознавая бан для сборной во всех европейских турниров и отсутствии других вариантов. Начал хамить и кудахтать на Карпина. Но сейчас после того как появился вариант у сборной присутствовать на турнире. Стал заявлять, что не завершает карьеру в сборной. Ни один тренер не возьмет игрока, который не уважает его и не будет его слушать. Так в добавок начнет негативно влиять на молодежь ломая дисциплину в команде.

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > Lilipyt 7 часов назад

      Поскольку к Дзю я не испытываю платонической любви...То ,пожалуй, соглашусь....)

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      Рейтинг: +379

      Нуф-Нуф 13 марта, 13:33

      Одиноко стоящее дерево.

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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata 13 марта, 13:27

      Перспективный игрок )

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