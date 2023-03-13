Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии

У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры в Европе.
Интерес к 30-летнему футболисту проявляют неназванные клубы из Франции и Португалии.
При этом переход россиянина маловероятен из-за геополитической ситуации.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
- Сообщалось, что он ищет команду в Турции.
- В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «Евро-Футбол»