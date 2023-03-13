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    Какой вы футболист?

    Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии

    У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры в Европе.

    Интерес к 30-летнему футболисту проявляют неназванные клубы из Франции и Португалии.

    При этом переход россиянина маловероятен из-за геополитической ситуации.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
    • Сообщалось, что он ищет команду в Турции.
    • В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    13.03.2023 11:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4079

      raritet 13 марта, 13:47

      Если бы заинтересовал, то давно бы уже играл там. А так понятно, очередные происки папика, который все никак не успокоится. И мозгов нет ни у кого кто рядом: зачем смешить народ. Будь рад тому, что имеешь. Можешь вообще остаться в Химках.

      1
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      Рейтинг: +11331

      alp 13 марта, 13:25

      30 летний российский футболист заинтересовал клубы из Франции и Португалии. Это больше похоже на анекдот, чем на новость...

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 13 марта, 11:49

      Франция это конечно же Анже, а в Португалии -Санта-Клара или Маритиму, причём на халяву, в качестве свободного агента.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > ilichkadr 13 марта, 12:14

      Да и смысла нет никакого. Ни для него (кто ему будет такие деньги как у нас платить), ни для нашего футбола в целом (когда сборная будет играть в турнирах неизвестно). Пусть играет в РПЛ.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > SLADE2019 13 марта, 12:21

      Это всё папа Далера никак не успокоится. Допрыгается как папик Сычёва. Дадут пинка под зад и всего делов.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > SLADE2019 13 марта, 14:19

      Для него очевидно смысл есть. Человек хочет уехать из РПЛ и готов на понижение зарплаты. Уверен, что и Анже и Маритиму и много подобных клубов взяли бы его свободным агентом, ведь в этом случае нет проблем с трансфером. Но он, наверное, предпочтет клуб, играющий в еврокубках, пусть даже турецкий. В любом случае, я уверен, что летом он уедет. Иначе он так отвратно не играл бы сейчас.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > Вомбат 13 марта, 14:59

      Все равно смысла не вижу, или он думает в 30 лет европейскую карьеру начать?

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