Кузяев заинтересовал клубы из Франции и Португалии

У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры в Европе.

Интерес к 30-летнему футболисту проявляют неназванные клубы из Франции и Португалии.

При этом переход россиянина маловероятен из-за геополитической ситуации.

Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.

Сообщалось, что он ищет команду в Турции.

В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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