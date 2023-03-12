Гвардиола отреагировал на непристойное поведение Уокера. Защитник «Ман Сити» показывал пенис в баре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на непристойное поведение защитника Кайла Уокера в баре.

Уокер оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.

По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.

Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

Сообщается, что Уокер был пьян.

«Это частный вопрос. Мы с Уокером решим его между собой. Здесь не место для обсуждения личных вопросов.

Сейчас все совершенно не так, как было много лет назад. Игроки это знают. Как только они открывают дверь своего дома, их будут снимать, что бы они ни делали, и они должны знать об этом. Таково общество», – сказал Гвардиола.

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