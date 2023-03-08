Уокера могут посадить в тюрьму за демонстрацию пениса в общественном месте

Английская полиция заинтересовалась инцидентом с защитником «Ман Сити» Кайлом Уокером.
- Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
- Там женатый игрок проводил в компании неизвестных женщин. С ними он целовался и обнимался.
- Во время веселья футболист снимал штаны и показывал окружающим свой член.
- Сообщается, что Уокер был пьян.
По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
У Уокера 4 ребенка. Жена игрока Энни в заведении не была замечена.
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Источник: The Sun