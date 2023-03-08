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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уокера могут посадить в тюрьму за демонстрацию пениса в общественном месте

    Английская полиция заинтересовалась инцидентом с защитником «Ман Сити» Кайлом Уокером.

    • Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
    • Там женатый игрок проводил в компании неизвестных женщин. С ними он целовался и обнимался.
    • Во время веселья футболист снимал штаны и показывал окружающим свой член.
    • Сообщается, что Уокер был пьян.

    По информации The Sun, Уокеру могут предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.

    У Уокера 4 ребенка. Жена игрока Энни в заведении не была замечена.

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    Источник: The Sun

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    08.03.2023 16:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 12 марта, 00:22

      Уокер хотел "дзюбануть"?

      0
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      Рейтинг: +636

      somn 9 марта, 09:22

      Пьяный англичанин трясёт членом, пьяный русский - стулом по башке. Менталитет такой...

      1
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 8 марта, 21:37

      Прогнивший запад. За всякую ЛГБТ-погань восхваляют, а за писькотряс нормального мужика готовы сожрать

      0
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      Рейтинг: +452

      lipatov32 8 марта, 18:45

      Везёт сити с защитниками! Один насильник, другой извращенец!!!

      0
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 18:04

      Доброму человеку уже письку в свободном обществе показать нельзя. Дожили!

      1
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > R_a_i_n 8 марта, 18:24

      По ходу и ты Петрушка любишь показать всем свои причиндалы.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 8 марта, 18:57

      Риму рим, тебя на побывку побратимы отпустили? Очко подштопать? Рот тоже кстати надо заштопать!

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      Рейтинг: +5663

      afw13 8 марта, 17:25

      дзюба вон на всю страну член показал, еще и очком светанул, и ничего, не посадили

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > afw13 8 марта, 18:28

      Зюба не для всех показывал.Хакеры постарались

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 8 марта, 17:06

      Разносторонний игрок, демонстрирует не только хорошую игру, но ещё и член. )

      2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > DOCTOR PENALTY 8 марта, 17:18

      Четверо детей, членом тоже хорошо играет.

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      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > Fialet 8 марта, 18:29

      +++)))

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