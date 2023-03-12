РПЛ. «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2)

«Зенит» в 19-м туре РПЛ победил «Химки». У гостей дубль оформил Бутта Магомедов. Второй гол он забил с пенальти.

Решающим оказался гол Густаво Мантуана в компенсированное время второго тайма.

У «Зенита» дубль оформил Малком, вышедший в лидеры списка бомбардиров РПЛ.

«Зенит» лидирует с восьмиочковым отрывом. «Химки» идут в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 19; 2:0 – Малком, 55; 2:1 – Магомедов, 75; 2:2 – Магомедов, 85 (с пенальти); 3:2 – Мантуан, 90+2.

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