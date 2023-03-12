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    Какой вы футболист?

    РПЛ. «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2)

    «Зенит» в 19-м туре РПЛ победил «Химки». У гостей дубль оформил Бутта Магомедов. Второй гол он забил с пенальти.

    Решающим оказался гол Густаво Мантуана в компенсированное время второго тайма.

    У «Зенита» дубль оформил Малком, вышедший в лидеры списка бомбардиров РПЛ.

    «Зенит» лидирует с восьмиочковым отрывом. «Химки» идут в зоне вылета.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 19; 2:0 – Малком, 55; 2:1 – Магомедов, 75; 2:2 – Магомедов, 85 (с пенальти); 3:2 – Мантуан, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 15:51
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    Комментарии92
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      Рейтинг: +948

      Спартач80 12 марта, 21:09

      Участь немытых-постоянно мазаться за то,что их клубишко тащат судьи...

      1
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 12 марта, 19:04

      Ничего не изменилось Спартак еле выиграл и Зенит еле еле выиграл.

      0
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      Рейтинг: +948

      Спартач80 12 марта, 19:02

      А как эти немытые визжали вчера....

      3
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      Рейтинг: +128

      SunnyDay 12 марта, 17:28

      Знатно немытых потоптали!судья испугался, итог очевиден

      2
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr 12 марта, 17:18

      Химки сегодня выглядели очень не плохо. Похоже, что с составом поработали конкретно. Уделают в следующих турах южан (Ростов и Краснодар) к бабке не ходи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +743

      Азбука 12 марта, 17:13

      Химки фолили беспрестанно и запугали Зенит. Поскольку рвать Химки, а потом всей командой в больничку, в планы Зенита не входило, то ослабили натиск и пришлось спасать игру на последних минутах. Последний штурм удался и за это можно поставить плюс.

      3
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 12 марта, 17:06

      Такие команды как Химки нужно уничтожать в первом тайме. И не надо стесняться.

      5
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      Рейтинг: +28774

      JTherry 12 марта, 16:54

      болотные рано обрадовались, начав катать мяч поперек поля, и поплатились, с трудом вырвав очко, нет 3 очка...)) и это с командой, идущей на предпоследнем месте... и для этого "спектакля" согнали на стадион всех бюджетников и студентов города по приказу вице-мэра, лишь бы места были заполнены, уё*ищные провинциальные комплексы Алёши решал...)

      9
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      Рейтинг: +1047

      S.K.V. 12 марта, 16:53

      цирк

      1
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 12 марта, 16:53

      Вышли, догнали Промеса по голам и заснули..всем интернационалом.
      Под конец спародировали счёт вчерашнего (тоже подвига)).
      На этом всё.
      Ни хлеба .Ни зрелища.
      Заветные восемь очков, как перевёрнутый знак бесконечности для розовых завистников-ненавистников.
      А так-всё грустно.

      9
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      Рейтинг: +21249

      Persona_non_Grata > Эном айс 12 марта, 16:54

      Ну хоть кто-то ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс > Persona_non_Grata 12 марта, 16:58

      Ты ещё тут..
      Домой езжай.
      Завтра на службу.)

      4
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      Рейтинг: +21249

      Persona_non_Grata > Эном айс 12 марта, 17:08

      Я своё уже отслужил, могу позволить себе расслабляться )))

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