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  • РПЛ. «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2)

РПЛ. «Зенит» благодаря Мантуану вырвал победу над «Химками» на 92-й минуте (3:2)

12 марта 2023, 15:51
75

«Зенит» в 19-м туре РПЛ победил «Химки». У гостей дубль оформил Бутта Магомедов. Второй гол он забил с пенальти.

Решающим оказался гол Густаво Мантуана в компенсированное время второго тайма.

У «Зенита» дубль оформил Малком, вышедший в лидеры списка бомбардиров РПЛ.

«Зенит» лидирует с восьмиочковым отрывом. «Химки» идут в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 19; 2:0 – Малком, 55; 2:1 – Магомедов, 75; 2:2 – Магомедов, 85 (с пенальти); 3:2 – Мантуан, 90+2.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Магомедов Бутта Малком Мантуан Густаво
Комментарии (75)
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Вомбат
1678626522
Да, оба триллера сняты по одному сценарию. Для любителей теории заговоров, они же младшие братья телевизора, это именно так. А адекватным людям тоже все понятно - Химки могут превратить 0:2 в 2:2 не хуже Факела, а Зенит может вырывать победу не хуже Спартака. По игре сейчас Зенит и Спартак примерно одинаковые, но у Зенита солидный гандикап, так что с первыми двумя местами все ясно. На самом деле давно было ясно. А вот насчет следующего сезона не ясно ничего.
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BarStep
1678626687
Ощущение, что не вышли из режима предсезонки.. Результат соответствующий
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ААМ
1678626753
С победой "Зенит". Воображаю сколько бы вони было в свинарнике, если СПАМ так судили на своём поле: 1. Пропущена вторая ЖК у игрока Химок. ". Пропущены нарушения правил, тянущие на карточку у "Химок". 3.Пенальти сомнителен, ибо все произошло после удара мимо ворот.
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Kollljan
1678626982
Хороший матч. Зенит с победой. Судейка немного был на стороне Химок. Но Зениту не привыкать.
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Беспонтий
1678627149
матео кассьера как зеркало деградации критические заметки по бразильскому вопросу памяти промеса о национальной гордости великобразов ------- мартовские тезисы зенита
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_Marqella_
1678627591
Мантуан красавчик !!! Зенит с победой !!!
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rash1959
1678628156
Здесь то отсудили "ОТЛИЧНО". И как теперь называть весь этот судейский балаган. Вчера судили по одним критериям, а сегодня всё в другую сторону. Будь проклят этот грёбанныйсудейский корпус.
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Эном айс
1678629209
Вышли, догнали Промеса по голам и заснули..всем интернационалом. Под конец спародировали счёт вчерашнего (тоже подвига)). На этом всё. Ни хлеба .Ни зрелища. Заветные восемь очков, как перевёрнутый знак бесконечности для розовых завистников-ненавистников. А так-всё грустно.
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JTherry
1678629266
болотные рано обрадовались, начав катать мяч поперек поля, и поплатились, с трудом вырвав очко, нет 3 очка...)) и это с командой, идущей на предпоследнем месте... и для этого "спектакля" согнали на стадион всех бюджетников и студентов города по приказу вице-мэра, лишь бы места были заполнены, уё*ищные провинциальные комплексы Алёши решал...)
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neveldomha
1678630014
Такие команды как Химки нужно уничтожать в первом тайме. И не надо стесняться.
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