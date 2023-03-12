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    Какой вы футболист?

    «Локомотив» показал гол Пиняева девятилетней давности за клуб

    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0) забил дебютный гол за команду.

    После этого пресс-служба москвичей выложила гол Пиняева за 2014 год, забитый за детскую команду «Локомотива».

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. 12 марта, 17:24

      Очень неплохо для ребенка!!!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 12 марта, 14:00

      Красиво запинал.

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