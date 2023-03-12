«Локомотив» показал гол Пиняева девятилетней давности за клуб

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0) забил дебютный гол за команду.
После этого пресс-служба москвичей выложила гол Пиняева за 2014 год, забитый за детскую команду «Локомотива».
- Помимо академии «Локомотива» Пиняев обучался в «Чертаново».
- «Локомотив» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
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Источник: «Бомбардир»