«Локомотив» показал гол Пиняева девятилетней давности за клуб

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев в матче 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0) забил дебютный гол за команду.

После этого пресс-служба москвичей выложила гол Пиняева за 2014 год, забитый за детскую команду «Локомотива».

Помимо академии «Локомотива» Пиняев обучался в «Чертаново».

«Локомотив» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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