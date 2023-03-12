Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Торпедо» верит в спасение клуба от вылета

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», видит шансы на сохранение места в РПЛ.

    — Каковы шансы у «Торпедо» остаться в РПЛ?

    — Ну, я не уверен, не могу сказать.

    — Вы считаете, что шансы велики?

    — Я считаю, что они есть.

    — Шансы невелики и надо что-то предпринимать.

    — Я с вами не согласен, я считаю, что они есть.

    — Вы исходите из того, как укрепились?

    — Нет, из турнирной таблицы.

    • «Торпедо» идет последним и отстает от зоны переходных матчей на 7 очков.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    РФС назначил судей на ЦСКА – «Зенит» и другие матчи 20-го тура РПЛ 9
    «Торпедо» в кубковом матче с ЦСКА должны были присудить техническое поражение («СЭ»)
    Перуанец Рейна из «Торпедо» назвал экс-игрока РПЛ, который выбирал ему клуб в России 1
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2023 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:33

      только Юран может спасти и то уже возможно поздно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 12 марта, 12:56

      Не иначе Савин был пьяным в хлам....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11