Президент «Торпедо» верит в спасение клуба от вылета

Ярослав Савин, президент «Торпедо», видит шансы на сохранение места в РПЛ.
— Каковы шансы у «Торпедо» остаться в РПЛ?
— Ну, я не уверен, не могу сказать.
— Вы считаете, что шансы велики?
— Я считаю, что они есть.
— Шансы невелики и надо что-то предпринимать.
— Я с вами не согласен, я считаю, что они есть.
— Вы исходите из того, как укрепились?
— Нет, из турнирной таблицы.
- «Торпедо» идет последним и отстает от зоны переходных матчей на 7 очков.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»