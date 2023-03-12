Президент «Торпедо» верит в спасение клуба от вылета

Ярослав Савин, президент «Торпедо», видит шансы на сохранение места в РПЛ.

— Каковы шансы у «Торпедо» остаться в РПЛ?

— Ну, я не уверен, не могу сказать.

— Вы считаете, что шансы велики?

— Я считаю, что они есть.

— Шансы невелики и надо что-то предпринимать.

— Я с вами не согласен, я считаю, что они есть.

— Вы исходите из того, как укрепились?

— Нет, из турнирной таблицы.

«Торпедо» идет последним и отстает от зоны переходных матчей на 7 очков.

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