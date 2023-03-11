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  • РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» (3:2), отставание от «Зенита» – 5 очков

РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» (3:2), отставание от «Зенита» – 5 очков

11 марта 2023, 18:28
141

«Спартак» в 19-м туре РПЛ переиграл «Факел». Победу принес гол Кристофера Мартинса на 87-й минуте.

Дубль у «Спартака» оформил Квинси Промес. Он достиг отметки в 100 голов за клуб.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на пять очков (но у петербуржцев матч в запасе). «Факел» идет в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 18; 2:0 – Промес, 41; 2:1 – Аппаев, 43; 2:2 – Рабеи, 45+4 (с пенальти); 3:2 – Мартинс, 87.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак
Комментарии (141)
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rash1959
1678548957
Безбород обязан сорвать свою бирку ФИФА и засунуть в себе глубоко в задницу, причём всенародно, а потом застрелиться. Даже если это был удар, то ниже бороды, а игрок ухватился за е-ло как будто с автобусом столкнулся. Акбашев должен был получить как минимум 4 жёлтые карточки. Судья - ука
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Persona_non_Grata
1678549073
Всех с победой !!! Казалось, что это будет легкая разминка, но оказалось не просто. Хорошо то, что хорошо заканчивается и хорошо, что вся эта КУЙНЯ была в первом тайме !!!, Но в этом матче у нас было время что бы успеть нейтрализовать ЭТУ КУЙНЮ !!!
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Кинстифа
1678549117
Как же за.. эти судьи... Повесьте вы уже золотые медали Зениту, и отъе... от Спартака... Невозможно смотреть такие матчи с судьями в главной роли.... Позорище . а не премьер лига!!!!!
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SPACE TRUCKIN
1678549143
всех КБ - с победой! чистый гол Соболева и спорный пенальти - опять Спартаку приходится бороться еще и с судьями...
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zigbert
1678549206
Всех болельщиков Спартака с заслуженной победой! Все могло быть проще если бы сам Спартак не создал себе такие проблемы. Но молодцы, стремились к победе и добились ее. Квинси лучший.
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NewLife
1678549317
Классика: отнять гол и назначить пенку)) Было прекрасно видно, что Пруцев отмахнулся и попал нападающему в плечо, но тот в лучших традициях немытого аргентинца с накрашенными глазами, схватился за морду. Судья не собирался считать это нарушением, и ВАР не имел права вмешиваться, но в комнату ВАРа позвонили из Газпрома и объяснили, что надо дать пенальти.
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житель СПб
1678549317
Хороший матч Спартака. Поздравляю всех красно-белых. Промес - вообще красавец. И тренер - хорошо настроил команду.
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oyabun
1678549354
Спартак обязан был победить!!! И он это сделал, несмотря на судейский произвол. Видимо с туманных газовых полей спущена разнарядка голы Соболева не засчитывать. Иначе не понять - ПОЧЕМУ?!! Пенальти тоже крайне сомнителен и Безбородов тоже это видел, но тут в наушниках прозвучало напоминание "Ты что, попутал?! Это же Спартак! Быстро ставь пенальти!" - и дальше как положено. Хотя лично я был уверен, что после просмотра судья даст желтую за симуляцию факелоносцу. Удара в лицо то не было.
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JTherry
1678550489
с победой, КБ, пусть и "вырванной" у Факела в концовке матча..! иметь такое преимущество по владению мяча, и растерять его за пару минут, может только Спартак, хорошо, что сумели собраться, показав характер... питерский судейка Беспородный весь матч старался подсуживал воронежцам, снова отняв чистый гол у Соболева и поставив непонятный пенальти... Алёша "чемодан бабла" занес в судейскую...) но, увы, не помогло-с..!!!))
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BarStep
1678552226
Факел все больше и больше влюбляет себя.. Такие команды нужны и полезны нашему чемпу! А каковА вывеска, а! РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом»
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