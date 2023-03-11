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    Какой вы футболист?

    РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» (3:2), отставание от «Зенита» – 5 очков

    «Спартак» в 19-м туре РПЛ переиграл «Факел». Победу принес гол Кристофера Мартинса на 87-й минуте.

    Дубль у «Спартака» оформил Квинси Промес. Он достиг отметки в 100 голов за клуб.

    «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на пять очков (но у петербуржцев матч в запасе). «Факел» идет в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 18; 2:0 – Промес, 41; 2:1 – Аппаев, 43; 2:2 – Рабеи, 45+4 (с пенальти); 3:2 – Мартинс, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 18:28
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    Комментарии187
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 12 марта, 09:50

      Как уже достало это Питерское судейство и телевидение . ВАР вообще собственность Газпрома о чём тут говорить ....

      1
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 12 марта, 09:37

      У блеклоголубых чи всю ночь истерика???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 12 марта, 08:33

      Чуть снова не украли победу у Спартака, всем болелам КБ терпения!!!

      3
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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania 11 марта, 22:05

      с победой красно-белые! даже с беспородным и мешком газовые не в силах задушить Спартак!

      4
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > ScarlettOgusania 11 марта, 22:33

      Проснись, ты серишь

      5
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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > кaстрюлька 11 марта, 22:42

      чучело помойное, научись писать для начала без ошибок, и троллить тебе не дано, по юмору в школе двойки получаешь

      4
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > ScarlettOgusania 12 марта, 08:00

      Иди лучшэ пипиндру потелебомкай, недоношенный хрякодоцэнт

      1
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      Рейтинг: +3865

      minaev23 11 марта, 20:55

      Спартак с победой!

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      Рейтинг: +947

      Спартач80 11 марта, 20:11

      Как обычно-б.о.м.жихи тут сидят,им своё тухлое болото не интересно...

      5
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 20:09

      Опять СпартаГ за уши вытянули!

      6
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 11 марта, 20:03

      Если отбросить эмоции и хладнокровно посмотреть на результат этого матча, то это, как ни крути, очередной позор Спартака. Факел почти в зоне прямого вылета в пердив. И с такими потугами... на своем поле... Кстати, судейка топил за Спартак. Там еще в начале игры, Джикия в подкате, высоко поднятой прямой ногой, въехал в ногу игроку Факела. В штафной Спартака это было. Судейка промолчал, однако.

      8
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      ...
      Рейтинг: +947

      Спартач80 > Kollljan 11 марта, 20:10

      Ты реально думаешь,что твоё тухлое,мразиное мнение кого-то интересует?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Kollljan 11 марта, 20:11

      "Ты такой дурак по субботам, али как ?"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Kollljan 11 марта, 20:12

      Зачет!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11402

      "supermax" > Persona_non_Grata 11 марта, 20:15

      По дням, которые начинаются на букву"с"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 11 марта, 20:01

      Такого беспредела не в каком чемпионате нет как у нас в газпром лиге!!!!

      Что хотят то и делают! Власть то ненастоящая!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > Болотоход 11 марта, 22:02

      если возглавить какое-то движение (чемпионат), как газпрём в РПЛ, то можно штамповать своей команде чемпионства ежегодно: всё же куплено-перекуплено

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > ScarlettOgusania 11 марта, 22:18

      Это что бы, униженные, знали свое место.
      Мы плюем на вас.
      :)))
      Мы сым, а вы принимаете душ.
      :)))
      Чудики!

      0
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      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > Питерский князь 11 марта, 22:38

      ты мент, давно унижен, с момента своего рождения, потому что тебе в роддоме мозги забыли выдать)

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      Рейтинг: +4078

      raritet 11 марта, 19:46

      В самом деле, Спартак вырвал победу у воронежской команды. Какой-то сюр. До игры примерно представлял себе 4:0, 5: 0. А тут такой сценарий. Как можно с 2:0 растерять все преимущество? Значит, что такие провалы не исключены в будущем.

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