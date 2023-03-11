«Спартак» в 19-м туре РПЛ переиграл «Факел». Победу принес гол Кристофера Мартинса на 87-й минуте.

Дубль у «Спартака» оформил Квинси Промес. Он достиг отметки в 100 голов за клуб.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на пять очков (но у петербуржцев матч в запасе). «Факел» идет в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 18; 2:0 – Промес, 41; 2:1 – Аппаев, 43; 2:2 – Рабеи, 45+4 (с пенальти); 3:2 – Мартинс, 87.

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