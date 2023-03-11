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    «Спартак» – «Факел»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

    «Спартак» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • «Спартак» занимает 2-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 14-е.

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    «Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

    «Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Аппаев.

    «Спартак» победил «Факел» во всех пяти последних очных матчах.

    Последняя встреча проходила 19 октября 2022 года в Воронеже и закончилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

    «Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,39. На ничью можно поставить за 5,30. На выигрыш гостей дают 7,80.

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    Источник: сайт РПЛ

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    11.03.2023 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 11 марта, 16:25

      Чем Игнатов то не угодил Абаскалю? И почему из всего выбора защитников поставил самого косяпуру Маслова?

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