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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Угрожали, но я не платила»: Смородская – о проблемах с фанатами «Локомотива»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об угрозах со стороны фанатских группировок в период работы в московском клубе.

    – У вас была тяжелая история с фанатами «Локомотива».

    – Да. Знаете, эту историю на теперешнюю ситуацию применить нельзя. Сейчас фанаты другие.

    Когда в клубе работала я, это было не фанатское движение, это было несколько группировок, совершенно не имеющих отношения к футболу. Они боролись за влияние.

    Для чего им влияние? Если оно у них есть, они начинают угрожать, что сорвут матч и прочее, мол, ты будешь платить, чтобы они вели себя хорошо.

    – Вам угрожали?

    – Угрожали, но я не платила.

    – А платить как, чем? Атрибутикой?

    – Нет.

    – Наличными?

    – Конечно, на счет этой организации. Не наличными, а переводом. На развитие фан-движения.

    – А они ИП, что ли?

    – Да, они все оформились. Им без конца нужны деньги на выезды, оплату гостиниц и прочего.

    – Это же рэкет, получается?

    – Абсолютно.

    – Но вы же могли подать в органы?

    – Ой.

    – Ну, просто вопрос.

    – Вот и не задавайте таких вопросов.

    – Подождите, а что плохого в том, что клуб поддерживает болельщиков?

    – Ничего плохого нет, только эти болельщики тогда не являлись болельщиками в прямом смысле слова.

    Я даже сомневалась, что они знают всех игроков. То есть у них другие задачи – боевые крылья болельного движения.

    – Мы помним акции, которые устраивали против вас болельщики. Вы пытались узнать, кто это оплачивал?

    – Знаю, кто оплачивал, говорить не буду. Сейчас люди уже не работают в «Локомотиве».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    11.03.2023 14:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды 11 марта, 15:47

      Поэтому жаба и не писала заявление в органы, что ничего такого и не было, а кричалки про это существо были более чем заслуженные.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 11 марта, 15:30

      Опять продажные журналисты по заказу смородской публикуют с бабкой вью. Ну, сколько можно?! Эту старую даму нужно было сразу на зону отправлять из клуба. Опять она марает своим присутствием репутацию Локомотива.

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