«Угрожали, но я не платила»: Смородская – о проблемах с фанатами «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об угрозах со стороны фанатских группировок в период работы в московском клубе.
– У вас была тяжелая история с фанатами «Локомотива».
– Да. Знаете, эту историю на теперешнюю ситуацию применить нельзя. Сейчас фанаты другие.
Когда в клубе работала я, это было не фанатское движение, это было несколько группировок, совершенно не имеющих отношения к футболу. Они боролись за влияние.
Для чего им влияние? Если оно у них есть, они начинают угрожать, что сорвут матч и прочее, мол, ты будешь платить, чтобы они вели себя хорошо.
– Вам угрожали?
– Угрожали, но я не платила.
– А платить как, чем? Атрибутикой?
– Нет.
– Наличными?
– Конечно, на счет этой организации. Не наличными, а переводом. На развитие фан-движения.
– А они ИП, что ли?
– Да, они все оформились. Им без конца нужны деньги на выезды, оплату гостиниц и прочего.
– Это же рэкет, получается?
– Абсолютно.
– Но вы же могли подать в органы?
– Ой.
– Ну, просто вопрос.
– Вот и не задавайте таких вопросов.
– Подождите, а что плохого в том, что клуб поддерживает болельщиков?
– Ничего плохого нет, только эти болельщики тогда не являлись болельщиками в прямом смысле слова.
Я даже сомневалась, что они знают всех игроков. То есть у них другие задачи – боевые крылья болельного движения.
– Мы помним акции, которые устраивали против вас болельщики. Вы пытались узнать, кто это оплачивал?
– Знаю, кто оплачивал, говорить не буду. Сейчас люди уже не работают в «Локомотиве».
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!