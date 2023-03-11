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  • «Угрожали, но я не платила»: Смородская – о проблемах с фанатами «Локомотива»

«Угрожали, но я не платила»: Смородская – о проблемах с фанатами «Локомотива»

11 марта 2023, 14:30
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об угрозах со стороны фанатских группировок в период работы в московском клубе.

– У вас была тяжелая история с фанатами «Локомотива».

– Да. Знаете, эту историю на теперешнюю ситуацию применить нельзя. Сейчас фанаты другие.

Когда в клубе работала я, это было не фанатское движение, это было несколько группировок, совершенно не имеющих отношения к футболу. Они боролись за влияние.

Для чего им влияние? Если оно у них есть, они начинают угрожать, что сорвут матч и прочее, мол, ты будешь платить, чтобы они вели себя хорошо.

– Вам угрожали?

– Угрожали, но я не платила.

– А платить как, чем? Атрибутикой?

– Нет.

– Наличными?

– Конечно, на счет этой организации. Не наличными, а переводом. На развитие фан-движения.

– А они ИП, что ли?

– Да, они все оформились. Им без конца нужны деньги на выезды, оплату гостиниц и прочего.

– Это же рэкет, получается?

– Абсолютно.

– Но вы же могли подать в органы?

– Ой.

– Ну, просто вопрос.

– Вот и не задавайте таких вопросов.

– Подождите, а что плохого в том, что клуб поддерживает болельщиков?

– Ничего плохого нет, только эти болельщики тогда не являлись болельщиками в прямом смысле слова.

Я даже сомневалась, что они знают всех игроков. То есть у них другие задачи – боевые крылья болельного движения.

– Мы помним акции, которые устраивали против вас болельщики. Вы пытались узнать, кто это оплачивал?

– Знаю, кто оплачивал, говорить не буду. Сейчас люди уже не работают в «Локомотиве».

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (2)
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Антибиотик
1678537849
Опять продажные журналисты по заказу смородской публикуют с бабкой вью. Ну, сколько можно?! Эту старую даму нужно было сразу на зону отправлять из клуба. Опять она марает своим присутствием репутацию Локомотива.
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фанат джигурды
1678538824
Поэтому жаба и не писала заявление в органы, что ничего такого и не было, а кричалки про это существо были более чем заслуженные.
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