Смородская: «Зарема сама назвала себя эскортницей. Что со мной разбираться?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не понимает суть претензий Заремы Салиховой.

Жена Леонида Федуна хочет наказать Смородскую за «брехунство».

«Вы можете поднять интервью «Осторожно Собчак»? Зарема Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной.

Я еe процитировала. Что со мной разбираться? Я больше ничего про неe не сказала», – сказала Смородская.

Салихова и Федун вместе более 15 лет.

Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».

При ней клуб брал Кубок России.

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