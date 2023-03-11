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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Смородская: «Зарема сама назвала себя эскортницей. Что со мной разбираться?»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не понимает суть претензий Заремы Салиховой.

    Жена Леонида Федуна хочет наказать Смородскую за «брехунство».

    «Вы можете поднять интервью «Осторожно Собчак»? Зарема Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной.

    Я еe процитировала. Что со мной разбираться? Я больше ничего про неe не сказала», – сказала Смородская.

    • Салихова и Федун вместе более 15 лет.
    • Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
    • При ней клуб брал Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2023 12:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 11 марта, 15:37

      Ну все..началась бабская грызня можно её здесь не публиковать? Они обе никто для футбола

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      Рейтинг: +90

      Бригадный 11 марта, 15:12

      ЧУШЬ КАКАЯ ТО. Как такая стремная бабища, как Зарема, может быть экскортницей? Никак не может. Обычная чувырла. Еще, и глупая вдобавок. Хотя, везучая. Подцепила, паньмаишь, дурака. Бывого замполита, а ныне - авторитетного ж...

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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 11 марта, 14:58

      на попятную пошла

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 11 марта, 13:57

      Цитата должна приводиться дословно и обязательно учитывать контекст и фраза звучала так «Раньше в КОММЕНТАРИЯХ я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница» и была сказана в шутку, поэтому Смородской ДОЛЖНО прилететь за искажение смысла и вранье !!!

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 11 марта, 13:42

      Ну в этом эта железнодорожная тварь вполне права. Смородскую презираю, как и эту похотливую, глупую жену бездарного мужа! Сражение двух каракатиц продолжится?
      Вот скажите, футбольные мужчины очень разные, от целиком деревянного форварда Спартака, до действительно талантливого генерального директора ЦСКА. А почему околофутбольные женщины столь презренны?

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Semenycch 11 марта, 13:53

      А скажи Семенович почему многие пользователи бомбардира считают тебя весьма умственно ограниченным человеком ??? (((

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 марта, 13:38

      Спасибо Смородской и Зареме за поддержание интереса к футболу. )))

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      Рейтинг: +846

      Lipatoff 11 марта, 13:29

      Ну как бы это итак известный факт

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      Рейтинг: +912

      Таврида 11 марта, 13:11

      Всю ленту Смородской и Заремой забили. Надо еще Мостового с сиськами добавить и полный комплект новостей от Бомбардира готов.

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