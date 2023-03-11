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  • Смородская: «Зарема сама назвала себя эскортницей. Что со мной разбираться?»

Смородская: «Зарема сама назвала себя эскортницей. Что со мной разбираться?»

11 марта 2023, 12:56
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не понимает суть претензий Заремы Салиховой.

Жена Леонида Федуна хочет наказать Смородскую за «брехунство».

«Вы можете поднять интервью «Осторожно Собчак»? Зарема Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной.

Я еe процитировала. Что со мной разбираться? Я больше ничего про неe не сказала», – сказала Смородская.

  • Салихова и Федун вместе более 15 лет.
  • Смородская не работает в футболе с 2016 года, когда покинула «Локомотив».
  • При ней клуб брал Кубок России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (8)
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Таврида
1678529491
Всю ленту Смородской и Заремой забили. Надо еще Мостового с сиськами добавить и полный комплект новостей от Бомбардира готов.
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Lipatoff
1678530561
Ну как бы это итак известный факт
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DOCTOR PENALTY
1678531137
Спасибо Смородской и Зареме за поддержание интереса к футболу. )))
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VVM1964
1678532232
Цитата должна приводиться дословно и обязательно учитывать контекст и фраза звучала так «Раньше в КОММЕНТАРИЯХ я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница» и была сказана в шутку, поэтому Смородской ДОЛЖНО прилететь за искажение смысла и вранье !!!
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alefreddy
1678535880
на попятную пошла
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Бригадный
1678536731
ЧУШЬ КАКАЯ ТО. Как такая стремная бабища, как Зарема, может быть экскортницей? Никак не может. Обычная чувырла. Еще, и глупая вдобавок. Хотя, везучая. Подцепила, паньмаишь, дурака. Бывого замполита, а ныне - авторитетного ж...
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mihail200606
1678538221
Ну все..началась бабская грызня можно её здесь не публиковать? Они обе никто для футбола
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