«Какая Азия? Не смешите людей!»: Смородская против перехода России в АФК

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему РФС нельзя уходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Что России делать – пытаться налаживать отношения с Европой или переходить в Азию?

– Какая Азия, о чем вы? Вы знаете, кто в Азии играет? Ничего, полетели в Сингапур.

– Вас уровень соперничества смущает или расстояния?

– Это невозможно преодолеть – ни Австралию, ни Сингапур. Беспосадочный перелет – 24 часа, а если с посадками...

С какими ногами туда прилетишь? На любом самолете это нереальные перелеты.

А потом они радостно прилетят к нам зимой, когда у нас минус 10 градусов. Какая Азия? Не смешите людей!

– То есть вы против Азии?

– Конечно.

– А что делать клубам и сборным, которые не могут играть международные матчи?

– Ждать.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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