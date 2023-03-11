«Какая Азия? Не смешите людей!»: Смородская против перехода России в АФК

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему РФС нельзя уходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
– Что России делать – пытаться налаживать отношения с Европой или переходить в Азию?
– Какая Азия, о чем вы? Вы знаете, кто в Азии играет? Ничего, полетели в Сингапур.
– Вас уровень соперничества смущает или расстояния?
– Это невозможно преодолеть – ни Австралию, ни Сингапур. Беспосадочный перелет – 24 часа, а если с посадками...
С какими ногами туда прилетишь? На любом самолете это нереальные перелеты.
А потом они радостно прилетят к нам зимой, когда у нас минус 10 градусов. Какая Азия? Не смешите людей!
– То есть вы против Азии?
– Конечно.
– А что делать клубам и сборным, которые не могут играть международные матчи?
– Ждать.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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