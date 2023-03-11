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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Какая Азия? Не смешите людей!»: Смородская против перехода России в АФК

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему РФС нельзя уходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

    – Что России делать – пытаться налаживать отношения с Европой или переходить в Азию?

    – Какая Азия, о чем вы? Вы знаете, кто в Азии играет? Ничего, полетели в Сингапур.

    – Вас уровень соперничества смущает или расстояния?

    – Это невозможно преодолеть – ни Австралию, ни Сингапур. Беспосадочный перелет – 24 часа, а если с посадками...

    С какими ногами туда прилетишь? На любом самолете это нереальные перелеты.

    А потом они радостно прилетят к нам зимой, когда у нас минус 10 градусов. Какая Азия? Не смешите людей!

    – То есть вы против Азии?

    – Конечно.

    – А что делать клубам и сборным, которые не могут играть международные матчи?

    – Ждать.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    11.03.2023 10:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 12:40

      Оля отрабатывает чей интерес, манипулируя цифрами?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +743

      Азбука 11 марта, 12:20

      Руководство РФС постоянно приглашают на мероприятия УЕФА. Зачем им Азия?

      1
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 11 марта, 12:08

      Очень доходчиво объяснила нелепость одних только разговоров на эту тему. Действительно. тот случай, когда надо просто ждать.

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