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  • Усик: «Мудрик может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину»

Усик: «Мудрик может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину»

11 марта 2023, 09:59
8

Боксер Александр Усик высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

– 100 миллионов за Мудрика – это мало или многовато? Тебя не шокируют такие цифры?

– Нет, не шокируют. Все поднялось: цены, деньги – они стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов.

Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.

Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину.

  • «Челси» в январе заплатил за игрока 70+30 миллионов евро.
  • Ранее «Золотой мяч» выигрывали 3 футболиста, родившихся на Украине: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

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Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (8)
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ARSENAL LONDONN
1678519149
Хаха, скоро гнать в шею будут за его игру за 100 млн)))
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ScarlettOgusania
1678520290
Усику башку отбили: за прическу и татушки укрожопого Мудрика Челси выложил 100 лимонов))
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Валерий2705
1678521889
Ну да, сейчас же за шевелюру с татухами золотые мячи раздают, а как ты играешь второстепенный вопрос) а с Усика что взять, он отбитый, потом ещё мэром станет)) на самом деле Мудрик может ещё и заиграет, возможно, не в Челси... Данные у него есть (ну прическа там ахах, нет) Сейчас все злорадствуют то из-за ценника. Но угарать больше над руководством Челси нужно...
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sv1969
1678522007
Главное в словах усика : У него прическа бросается в глаза, татуировки. )))
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neveldomha
1678523778
Просто отмыли бабло для каклов
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Давид59
1678524585
Золотой мяч? Даааа уж. Он хоть одну игру, хоть один отзыв о его игре в Челси читал? Не позорился бы!
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ARSENAL LONDONN
1678528886
Зато Шахтёр ух как рад что заработал за одну идею только)))
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BoevStas1
1678531119
На Украину привезёт?а Она ещё есть,будет???
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