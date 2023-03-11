Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Усик: «Мудрик может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину»

    Боксер Александр Усик высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

    – 100 миллионов за Мудрика – это мало или многовато? Тебя не шокируют такие цифры?

    – Нет, не шокируют. Все поднялось: цены, деньги – они стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов.

    Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.

    Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину.

    • «Челси» в январе заплатил за игрока 70+30 миллионов евро.
    • Ранее «Золотой мяч» выигрывали 3 футболиста, родившихся на Украине: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь 13
    Директор «Шахтера»: «Продали Мудрика на финансовом пике. В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках» 2
    У Мудрика ни одного результативного действия за «Челси» в шести матчах 15
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79

      BoevStas1 11 марта, 13:38

      На Украину привезёт?а Она ещё есть,будет???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN 11 марта, 13:01

      Зато Шахтёр ух как рад что заработал за одну идею только)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6312

      Давид59 11 марта, 11:49

      Золотой мяч? Даааа уж. Он хоть одну игру, хоть один отзыв о его игре в Челси читал? Не позорился бы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha 11 марта, 11:36

      Просто отмыли бабло для каклов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 11 марта, 11:06

      Главное в словах усика : У него прическа бросается в глаза, татуировки. )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 11 марта, 11:04

      Ну да, сейчас же за шевелюру с татухами золотые мячи раздают, а как ты играешь второстепенный вопрос) а с Усика что взять, он отбитый, потом ещё мэром станет)) на самом деле Мудрик может ещё и заиграет, возможно, не в Челси... Данные у него есть (ну прическа там ахах, нет) Сейчас все злорадствуют то из-за ценника. Но угарать больше над руководством Челси нужно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      ScarlettOgusania 11 марта, 10:38

      Усику башку отбили: за прическу и татушки укрожопого Мудрика Челси выложил 100 лимонов))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN 11 марта, 10:19

      Хаха, скоро гнать в шею будут за его игру за 100 млн)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11