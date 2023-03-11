Усик: «Мудрик может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину»

Боксер Александр Усик высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

– 100 миллионов за Мудрика – это мало или многовато? Тебя не шокируют такие цифры?

– Нет, не шокируют. Все поднялось: цены, деньги – они стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов.

Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.

Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину.

«Челси» в январе заплатил за игрока 70+30 миллионов евро.

Ранее «Золотой мяч» выигрывали 3 футболиста, родившихся на Украине: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

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