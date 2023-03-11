Орлов назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба еще может сыграть за сборную России.

«Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин хочешь не хочешь – возьмет его в сборную.

Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной. Но, в любом случае, состав определяет главный тренер», – сказал Орлов.

34-летний Дзюба не играет за сборную с лета 2021 года.

Ему не хватает 1 гола до рекорда национальной команды.

Неделю назад нападающий «Локо» сделал хет-трик в матче с «Ростовом», но не попал даже в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!