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    Орлов назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба еще может сыграть за сборную России.

    «Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин хочешь не хочешь – возьмет его в сборную.

    Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной. Но, в любом случае, состав определяет главный тренер», – сказал Орлов.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с лета 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола до рекорда национальной команды.
    • Неделю назад нападающий «Локо» сделал хет-трик в матче с «Ростовом», но не попал даже в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

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    Источник: Sport24

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    11.03.2023 08:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 11 марта, 19:37

      А кто у нас состав сборной определяет, общественность или тренер? Да и вообще сомневаюсь, что общественность захочет, чтобы позорный дрочер представлял Россию.

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      Рейтинг: +88

      Rоbby 11 марта, 11:07

      Если ему язык отрезать... Как и Гене

      0
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      Рейтинг: +17589

      NewLife 11 марта, 10:45

      ЕСЛИ))

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 11 марта, 10:12

      Флюгер, ты вспомни когда сборную тренировал пастух овец, что то ДЕНИСОВА в сборную не взял, хотя он был лучшим опорником в то время, общественность- это болельщики, а нас спросили про фан зоны, каждый дро..чит, как он хочет, а ты про общество

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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 11 марта, 10:05

      Дзюба может вернуться в сборную, если Карпин покинет тренерский мостик.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 11 марта, 09:55

      Орлов уже Дзюбе условия ставит для возвращения в сборную? совсем уже тронулся?

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 09:22

      А я уже подумал кастрация.
      :)))

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