Орлов назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России

А кто у нас состав сборной определяет, общественность или тренер? Да и вообще сомневаюсь, что общественность захочет, чтобы позорный дрочер представлял Россию.
Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба еще может сыграть за сборную России.
«Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин хочешь не хочешь – возьмет его в сборную.
Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной. Но, в любом случае, состав определяет главный тренер», – сказал Орлов.
- 34-летний Дзюба не играет за сборную с лета 2021 года.
- Ему не хватает 1 гола до рекорда национальной команды.
- Неделю назад нападающий «Локо» сделал хет-трик в матче с «Ростовом», но не попал даже в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
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