ChatGPT ответил на вопрос «Бомбардира», какой клуб самый популярный в РПЛ.
Это действующий чемпион России «Зенит». Аргументация приведена ниже (орфография и стилистика сохранена).
- ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом. Его запустила компания OpenAl в ноябре прошлого года.
- Он работает по системе запросов и генерирует текст, перевод и т.д.
Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!
Источник: «Бомбардир»