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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Искусственный интеллект назвал самый популярный клуб России

    ChatGPT ответил на вопрос «Бомбардира», какой клуб самый популярный в РПЛ.

    Это действующий чемпион России «Зенит». Аргументация приведена ниже (орфография и стилистика сохранена).

    • ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом. Его запустила компания OpenAl в ноябре прошлого года.
    • Он работает по системе запросов и генерирует текст, перевод и т.д.

    Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2023 15:29
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6030

      GoldPlayFIFARus9 11 марта, 12:40

      Да и так это всем известно. Только какая-то кучка сектантов считает, что их клуб кому-то нужен))). Видимо Газпром купил и искусственный интеллект)

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      Рейтинг: +526

      эд100 11 марта, 03:12

      да всё норм. только искусственный интеллект мог выдать такой бред.

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      Рейтинг: +1455

      Mariner 10 марта, 21:38

      Да очевидно, что это Газпром всё купил )))))

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 10 марта, 20:10

      Што,обыдна да?

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      Рейтинг: +617

      Номэд 10 марта, 19:12

      Ахах. Достаточно посмотреть, сколько в других городах на стадионах в красно-белых цветах, и на матчах педикулёзных в гостях, только кучка голопузых с флагами радужных цветов.

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr 10 марта, 16:52

      Эту приблуду под названием ChatGPT могли создать только мазутные.
      "Чемпионат России в 7 раз (по состоянию на 2023 год)"
      Врут без зазрения совести. Чемпион СССР 1984, ВОСЬМИКРАТНЫЙ чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, четырёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > ilichkadr 10 марта, 21:01

      Чего-то я не понял. Зачем "мазутным" создаватьь "приблуду", которая ставит "газовых" на первое место?

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > Вомбат 10 марта, 21:16

      Эта приблуда похоже работает по настроению. Сегодня ставит "газовых" на первое место, а завтра "Самый популярный футбольный клуб в России - это Футбольный клуб "Спартак" Москва.".
      Я к тому, что приблуда не стабильна как и её клуб. Завтра посмотрим на Спартак-Факел..........

      0
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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp > ilichkadr 11 марта, 02:05

      Забыл описать незабываемые титулы в пердиве

      0
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 10 марта, 16:49

      Скоро Газпрому будет не до Зенита, разбегутся иноземные любители лёгкого бабла и будут опять модными старые частушки:
      Был когда-то наш Зенит,
      Повсеместно знаменит,
      А теперь футбол Зенита
      Не футбол, а извините...
      А у Спартака как было сто лет больше всего фанатов по России, так и ещё сто лет будет! А за Зенит будут болет те, у кого в голове искуственный интеллект, типа телевизор.

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > ЮНик 10 марта, 16:54

      А баба и щипком жива. Не надоело ностальгировать?

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      Рейтинг: +3065

      fakeid 10 марта, 16:37

      илон маск хорошую штуку основал, судя по тому, как с неё в комментах горит у спартачей.

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro > fakeid 10 марта, 16:39

      Илон Маск тут при чём? Microsoft

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      Рейтинг: +3065

      fakeid > Alejandrrro 10 марта, 16:39

      ну ты погугли, кто стоял у истоков OpenAI

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > Alejandrrro 10 марта, 16:40

      А Microsoftу тоже деньги не чужды.

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro > fakeid 10 марта, 17:02

      В конце 2015 стоял, в начале 2018 вышел

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      Рейтинг: +3065

      fakeid > Alejandrrro 10 марта, 17:03

      а то я не знал) но мы же про основателя. а он им и является, по сути. и чат явно ещё при нём пилили, такие вещи за 1 год не создаются.

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro 10 марта, 16:30

      Я у него спросил "Какой футбольный клуб самый популярный в России?"

      Его ответ:
      "Самый популярный футбольный клуб в России - это Футбольный клуб "Спартак" Москва. Клуб был основан в 1922 году и является одним из самых успешных клубов в России, выиграв множество национальных и международных трофеев. Кроме того, "Спартак" имеет огромную фан-базу по всей стране. Однако, также есть много других популярных футбольных клубов в России, таких как "ЦСКА", "Зенит", "Локомотив" и другие."

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > Alejandrrro 10 марта, 16:34

      У него это у кого?

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro > ilichkadr 10 марта, 16:35

      У ChatGPT

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > Alejandrrro 10 марта, 16:38

      Ага, бомбардиру ответил, что самый - Зенит. Тебе - Спартак, мне -Локомотив. Ещё кому-то - Химки и далее по списку.
      P.S. Тебя ещё не взломали?

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      Рейтинг: +490

      Alejandrrro > ilichkadr 10 марта, 16:59

      Это не энциклопедия, которая отвечает всем одинаково. Ответы могут различаться.

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > Alejandrrro 10 марта, 19:07

      Я к тому, что ChatGPT это очередное фуфло, замануха для молодёжи, чтобы бабло снимать.
      Жаль, что осьминог Пауль издох. У него это лучше получалось...

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 10 марта, 16:23

      Этот искусственный интеллект наверно создали в Газпроме.

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      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > ЮНик 10 марта, 16:29

      Обрати внимание кто задавал вопрос? Щас молодежь досмотрит, прикинет что к чему и сайт рухнет.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > ЮНик 10 марта, 21:03

      Вы слишком высокого мнения об этой уважаемой организации.

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