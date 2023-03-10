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  • Искусственный интеллект назвал самый популярный клуб России

Искусственный интеллект назвал самый популярный клуб России

10 марта 2023, 15:29
27

ChatGPT ответил на вопрос «Бомбардира», какой клуб самый популярный в РПЛ.

Это действующий чемпион России «Зенит». Аргументация приведена ниже (орфография и стилистика сохранена).

  • ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом. Его запустила компания OpenAl в ноябре прошлого года.
  • Он работает по системе запросов и генерирует текст, перевод и т.д.

Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (27)
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vladik12
1678452489
"БЗенит" уже и искусственный интеллект успел купить.
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R-W_warrior
1678452794
Лишнее доказательство тому, что ИИ косячит по газпромовски. Явно неадекватная хрень.
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ilichkadr
1678453579
Какое разочарование у спартачей. Какой-то не правильный интеллект, ЕГЭшный......... Не иначе ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом сделали на газпромовские деньги
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Skull_Boy
1678454161
Один Дзюба с его видосиком и поведением только так распиарил пакетных
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Alejandrrro
1678455056
Я у него спросил "Какой футбольный клуб самый популярный в России?" Его ответ: "Самый популярный футбольный клуб в России - это Футбольный клуб "Спартак" Москва. Клуб был основан в 1922 году и является одним из самых успешных клубов в России, выиграв множество национальных и международных трофеев. Кроме того, "Спартак" имеет огромную фан-базу по всей стране. Однако, также есть много других популярных футбольных клубов в России, таких как "ЦСКА", "Зенит", "Локомотив" и другие."
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ЮНик
1678456196
Скоро Газпрому будет не до Зенита, разбегутся иноземные любители лёгкого бабла и будут опять модными старые частушки: Был когда-то наш Зенит, Повсеместно знаменит, А теперь футбол Зенита Не футбол, а извините... А у Спартака как было сто лет больше всего фанатов по России, так и ещё сто лет будет! А за Зенит будут болет те, у кого в голове искуственный интеллект, типа телевизор.
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ilichkadr
1678456349
Эту приблуду под названием ChatGPT могли создать только мазутные. "Чемпионат России в 7 раз (по состоянию на 2023 год)" Врут без зазрения совести. Чемпион СССР 1984, ВОСЬМИКРАТНЫЙ чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, четырёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Mariner
1678473539
Да очевидно, что это Газпром всё купил )))))
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эд100
1678493547
да всё норм. только искусственный интеллект мог выдать такой бред.
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GoldPlayFIFARus9
1678527615
Да и так это всем известно. Только какая-то кучка сектантов считает, что их клуб кому-то нужен))). Видимо Газпром купил и искусственный интеллект)
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