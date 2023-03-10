Искусственный интеллект назвал самый популярный клуб России

ChatGPT ответил на вопрос «Бомбардира», какой клуб самый популярный в РПЛ.

Это действующий чемпион России «Зенит». Аргументация приведена ниже (орфография и стилистика сохранена).

ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом. Его запустила компания OpenAl в ноябре прошлого года.

Он работает по системе запросов и генерирует текст, перевод и т.д.

Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ

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