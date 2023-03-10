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    Какой вы футболист?

    Агент Миранчука назвал условия, при которых «Торино» выкупит игрока у «Аталанты»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о возможном выкупе футболиста у «Аталанты».

    «Алексей стабильно играет, получает игровое время, все в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет.

    Если с нами не общаются, значит идет обсуждение между клубами, что скорее всего. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, все хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. На данный момент что еще может быть?

    Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Все зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанта». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдет, значит произойдет», — сказал Шпинев.

    • «Торино» арендовал Миранчука в августе.
    • С тех пор хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2023 13:09
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