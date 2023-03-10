Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Профессиональный предатель». Ткаченко – о своем бывшем клиенте-футболисте

    Агент Герман Ткаченко рассказал о расставании с футболистом «Локомотива» Иваном Игнатьевым.

    «Игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился. Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель».

    По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», – сказал Ткаченко.

    • 24-летний Игнатьев стоит 1,5 миллиона евро.
    • Его контракт действует до лета.
    • В сезоне РПЛ у Игнатьева 13 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Игнатьев: «Смешно говорить, что Дзюба не топ-игрок» 3
    Игнатьев прокомментировал конкуренцию с Дзюбой в «Локомотиве»
    Игнатьев рассказал, как на него повлиял отказ от алкоголя
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 10 марта, 16:30

      На папке Германа: "профессиональная пиявка")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18130

      ilichkadr 10 марта, 13:13

      Герман, ну почему же сразу «Профессиональный предатель»? Скажи прямо, без всяких домыслов, что Ваня кинул тебя. Когда-то и агенту надо честь знать, а то присосался как клещ на бренном теле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +912

      Таврида > ilichkadr 10 марта, 13:25

      Там другое. Этот хрен Ткаченко сам подбивал Игнатьева и Сулейманова не продлевать контракты с Краснодаром, Галицкому тогда изрядно нервов попортили. Бумеранг вернулся и крепко стукнул по лбу, бггг

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18130

      ilichkadr > Таврида 10 марта, 13:34

      Немного в курсе истории с Краснодаром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 13:08

      Вот ослик и он сам понял что сказал или нет - Игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11