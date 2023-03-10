«Профессиональный предатель». Ткаченко – о своем бывшем клиенте-футболисте

Агент Герман Ткаченко рассказал о расставании с футболистом «Локомотива» Иваном Игнатьевым.

«Игрок решил не продлевать контракт, когда он закончился. Скажу вещь, которую никогда никому еще не говорил. На его папочке была подпись «Профессиональный предатель».

По его человеческим качествам всегда были вопросы, но до определенного момента уровень футбольного таланта перевешивал, да и мы верили, что наши любовь, тепло и отношение смогут его изменить», – сказал Ткаченко.

24-летний Игнатьев стоит 1,5 миллиона евро.

Его контракт действует до лета.

В сезоне РПЛ у Игнатьева 13 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?