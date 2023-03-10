Ткаченко заявил, что Смолов перешел бы в МЛС, если бы политическая ситуация не изменилась

Герман Ткаченко, агент нападающего «Динамо» Федора Смолова, заявил, что футболист мог перейти в МЛС.
– Пару лет назад мы работали над переходом Феди в МЛС – сейчас он невозможен. Правда, и тогда единственное предложение пришло от «Миннесоты» – это кошмар.
– Почему?
– Ты смотрел «Фарго»?
– Да. И?
– Это сериал про Миннесоту. Город, в котором невозможно жить.
– Можно ли судить о городе по сериалу? Не нужно ли съездить и посмотреть?
– Саша, это прикол, это было наше шутливое прочтение предложения из Миннесоты, но ты спроси у бедного Капризова, как ему живется в Миннесоте.
Если бы политическая ситуация не изменилась, мы дожали бы МЛС.
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Источник: Sports.ru