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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ткаченко заявил, что Смолов перешел бы в МЛС, если бы политическая ситуация не изменилась

    Герман Ткаченко, агент нападающего «Динамо» Федора Смолова, заявил, что футболист мог перейти в МЛС.

    – Пару лет назад мы работали над переходом Феди в МЛС – сейчас он невозможен. Правда, и тогда единственное предложение пришло от «Миннесоты» – это кошмар.

    – Почему?

    – Ты смотрел «Фарго»?

    – Да. И?

    – Это сериал про Миннесоту. Город, в котором невозможно жить.

    – Можно ли судить о городе по сериалу? Не нужно ли съездить и посмотреть?

    – Саша, это прикол, это было наше шутливое прочтение предложения из Миннесоты, но ты спроси у бедного Капризова, как ему живется в Миннесоте.

    Если бы политическая ситуация не изменилась, мы дожали бы МЛС.

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 12:37
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